Гарри Поттер Рэдклифф с невестой и звезда Малефисенты без белья — яркие образы Tony Awards

Актер Дэниел Рэдклифф с невестой. Фото: Reuters

Актер Дэниел Рэдклифф получил свою первую награду Tony Awards в номинации "Лучший актер мюзикла" за свою игру в спектакле "Весело мы катимся". 34-летняя звезда Гарри Поттера вышел на красную дорожку с невестой и мамой своего сына Эрин Дарк.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дэниел Рэдклифф и Эль Фаннинг появились на красной дорожке Tony Awards

Дэниел начал свою речь во время награждения словами: "Искренне спасибо, я буду просто говорить быстро и стараться не плакать. Большое спасибо Бродвейской лиге и Американскому театральному крылу за эту невероятную честь".

Актер Дэниел Рэдклифф с невестой. Фото: Reuters

Актер Дэниел Рэдклифф. Фото: Reuters

Он поблагодарил многих, в том числе Стивена Сондхайма, режиссера Марию Фридман и весь актерский состав и съемочную группу, прежде чем поблагодарить свою семью. Свое выступление звезда завершил словами: "Моя мама где-то здесь. С днем ​​отца, папа. Спасибо, что любишь меня. И моя любовь, Эрин. Ты и наш сын — лучшее, что со мной когда-нибудь случалось. Я вас так люблю. Большое спасибо".

Редклифф и Эрин вместе уже 11 лет и воспитывают маленького сына.

На красной дорожке сияла актриса Анджелина Джоли, которая выглядела греческой богиней в нежно-зеленом бархатном платье с драпированным декольте с рюшами вдоль талии. Обладательница "Оскара" засветила изящную татуировку на груди, позируя на красной дорожке. Ее дочь Вивьен, которую она воспитывает с бывшим супругом Брэдом Питтом, надела изумрудный жилет и брюки с белой блузой на пуговицах.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: Reuters

Актриса и модель Брук Шилдс. Фото: Reuters

Редактор Vogue Анна Винтур с дочерью. Фото: Reuters

Певица Алисия Кисс. Фото: Reuters

Актриса Эль Фаннинг. Фото: Reuters

Актриса Эль Фаннинг. Фото: Reuters

Актер Эдди Редмейн. Фото: Reuters

Актер Лиев Шрафбер с супругой. Фото: Reuters

Среди других звезд были актер Лиев Шрайбер с женой, певица Алисия Кисс, модель Брук Шилдс, актриса Эмми МакАдамс, звезда "Малефисенты" актриса Эль Феннинг, актер Рэдди Редмейн и многие другие.

Напомним, Джоан Роулинг рассказала, что никогда не простит актерам "Гарри Поттера".