Гарри Поттер Рэдклифф с невестой и звезда Малефисенты без белья — яркие образы Tony Awards
Актер Дэниел Рэдклифф получил свою первую награду Tony Awards в номинации "Лучший актер мюзикла" за свою игру в спектакле "Весело мы катимся". 34-летняя звезда Гарри Поттера вышел на красную дорожку с невестой и мамой своего сына Эрин Дарк.
Об этом пишет Daily Mail.
Дэниел Рэдклифф и Эль Фаннинг появились на красной дорожке Tony Awards
Дэниел начал свою речь во время награждения словами: "Искренне спасибо, я буду просто говорить быстро и стараться не плакать. Большое спасибо Бродвейской лиге и Американскому театральному крылу за эту невероятную честь".
Он поблагодарил многих, в том числе Стивена Сондхайма, режиссера Марию Фридман и весь актерский состав и съемочную группу, прежде чем поблагодарить свою семью. Свое выступление звезда завершил словами: "Моя мама где-то здесь. С днем отца, папа. Спасибо, что любишь меня. И моя любовь, Эрин. Ты и наш сын — лучшее, что со мной когда-нибудь случалось. Я вас так люблю. Большое спасибо".
Редклифф и Эрин вместе уже 11 лет и воспитывают маленького сына.
На красной дорожке сияла актриса Анджелина Джоли, которая выглядела греческой богиней в нежно-зеленом бархатном платье с драпированным декольте с рюшами вдоль талии. Обладательница "Оскара" засветила изящную татуировку на груди, позируя на красной дорожке. Ее дочь Вивьен, которую она воспитывает с бывшим супругом Брэдом Питтом, надела изумрудный жилет и брюки с белой блузой на пуговицах.
Среди других звезд были актер Лиев Шрайбер с женой, певица Алисия Кисс, модель Брук Шилдс, актриса Эмми МакАдамс, звезда "Малефисенты" актриса Эль Феннинг, актер Рэдди Редмейн и многие другие.
Напомним, Джоан Роулинг рассказала, что никогда не простит актерам "Гарри Поттера".
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