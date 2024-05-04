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"Гаррі Поттер" Редкліфф вперше прокоментував конфлікт із Роулінг

4 травня 2024 09:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Гаррі Поттер" Редкліфф вперше прокоментував конфлікт із Роулінг
Актор Деніел Редкліфф. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка "Гаррі Поттера" актор Деніел Редкліфф в інтерв'ю вперше прокоментував своє ставлення до Джоан Роулінг на тлі конфлікту з письменницею. Раніше Роулінг заявила, що ніколи не пробачить Редкліффу та Еммі Вотсон те, що вони виступили проти неї, коли її почали цькувати.

Про це пише Atlantic.

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За словами Редкліффа, він поважає Роулінг за те, що вона створила всесвіт Гаррі Поттера.

"Очевидно, що Гаррі Поттера не було б без неї. І в моєму житті, можливо, нічого не склалося б так, як зараз, без цієї людини. Але це не означає, що ти тепер на все життя зобов'язаний комусь при виборі власних поглядів", — заявив актор.

 

Він додав, що при цьому він не спілкувався з Роулінг останніми роками.

"Мені дуже сумно через всю цю ситуацію, оскільки я згадую людину, з якою колись зустрівся, час, який ми провели разом, книги, які вона написала, і всесвіт, який вона створила, — все це відгукується в мені", — розповів Редкліфф.

 

Конфлікт між Деніелом Редкліффом та Еммою Вотсон з Джоан Роулінг виник після того, як письменниця у 2020 році випустила серію твітів, що викликали галас у суспільстві та пресі. Вона прокоментувала статтю, в якій використовувався термін "люди з менструацією", за що її звинуватили в трансфобії і закликали "скасувати": ходили чутки, що її не покликали на зйомки фільму "Гаррі Поттер через 20 років: Повернення в Гоґвортс". Сама письменниця каже, що запрошення було, але вона його відхилила.

На відміну від деяких інших акторів франшизи, включаючи Рейфа Файнса та Джейсона Айзекса, Редкліфф та Вотсон розкритикували письменницю. Так, Редкліфф заявив, що якщо це думка Джоан, то вона не збігається з думкою всіх, хто пов'язаний із франшизою "Гаррі Поттер": "Я дійсно усвідомив зв'язок із Гаррі Поттером і всім цим. Багато людей знаходили в цих книгах і фільмах втіху, коли відчували себе відкинутими своєю сім'єю або жили, ховаючись". При цьому він зазначив, що це не сварка між ним та письменницею особисто, а зіткнення думок.

Нагадаємо, Суханов розкритикував Юлію Тимошенко за погляд на ЛГБТ. А донька Бена Аффлека змінила ім'я на чоловіче.

скандал
Гаррі Поттер
зірки
Джоан Роулінг

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