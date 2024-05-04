"Гарри Поттер" Рэдклифф впервые прокомментировал конфликт с Роулингом

Актер Дэниел Рэдклифф. Фото: Reuters

Звезда "Гарри Поттера" актер Дэниел Рэдклифф в интервью впервые прокомментировал свое отношение к Джоан Роулинг на фоне конфликта с писательницей. Ранее Роулинг заявила, что никогда не простит Рэдклиффу и Эмме Уотсон то, что они выступили против нее, когда ее начали хейтить.

Об этом пишет Atlantic.

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По словам Рэдклиффа, он уважает Роулинг за то, что она создала вселенную Гарри Поттера.

"Очевидно, что "Гарри Поттера" не было бы без нее. И в моей жизни, возможно, ничего бы не сложилось так, как сейчас, без этого человека. Но это не значит, что ты теперь на всю жизнь обязан кому-то при выборе собственных взглядов", — заявил актер.

Он добавил, что при этом он не общался с Роулинг в последние годы.

"Мне очень грустно из-за всей этой ситуации, поскольку я вспоминаю человека, с которым когда-то встретился, время, которое мы провели вместе, книги, которые она написала, и вселенная, которую она создала, — все это отзывается во мне", — рассказал Редклифф.

Конфликт между Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон с Джоан Роулинг возник после того, как писательница в 2020 году выпустила серию твитов, вызвавших конфликт в обществе и печати. Она прокомментировала статью, в которой использовался термин "люди с менструацией", за что ее обвинили в трансфобии и призвали "отменить": ходили слухи, что ее не позвали на съемки фильма "Гарри Поттер через 20 лет: Возвращение в Хогвартс". Сама писательница говорит, что приглашение было, но она его отклонила.

В отличие от некоторых других актеров франшизы, включая Рэйфа Файнса и Джейсона Айзекса, Рэдклифф и Уотсон раскритиковали писательницу. Так, Рэдклифф заявил, что если это мнение Джоан, то оно не совпадает с мнением всех, кто связан с франшизой "Гарри Поттер": "Я действительно осознал связь с Гарри Поттером и всем этим. Многие люди находили в этих книгах и фильмах утешение, когда чувствовали себя отвергнутыми своей семьей или жили, прячась". При этом он отметил, что это не ссора между ним и писательницей лично, а столкновение мнений.

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