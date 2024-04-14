Принц Гарри и Меган Маркл выбрали элитную гостиницу для отдыха — какая цена

Герцог и герцогиня Сассекские во Флориде. Фото: Reuters

Накануне принц Гарри и бывшая голливудская актриса Меган Маркл прилетели во Флориду. В Майами они приняли участие в благотворительном матче с поло. Ночевали родственники короля Чарльза в одной из элитных гостиниц, пребывание в которой обходится в немалую сумму.

Об этом сообщает издание Hello.

Читайте также:

Принц Гарри и Меган Маркл в Майами

Герцог и герцогиня Сассекские наслаждались ночью в люксовой гостинице Four Seasons в Палм-Бич, где прайс на роскошные люксы стартует от 8 000 долларов за ночь. Именно в одном из них и остановился младший сын короля Великобритании Чарльза III.

Это единственный пятизвездочный курорт на острове, который может похвастаться четырьмя живописными бассейнами и частным пляжем. Отель тесно сотрудничает с местным сообществом игроков в поло и предлагает мастер-классы с ведущими игроками.

Локация элитной гостиницы во Флориде. Скриншот: Google Maps

По словам постояльцев отеля, принц Гарри и Меган были замечены, гуляя у бассейна. Маркл была одета в белые капри и черный топ, а Гарри был в повседневном стиле — черной футболке, синих брюках чинос и кроссовках.

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Майами в сопровождении съемочной группы стриминговой платформы Netflix. Они планируют выпустить несколько сериалов, работа над которыми идет именно сейчас.

Принц Гарри и Меган Маркл во Флориде. Фото: X/KateElizabethE4

Напомним, ранее мы писали, что одна из известных актрис Великобритании прокомментировала слухи о том, что принц Гарри потерял девственность именно с ней. Также мы рассказывали, что принц Уильям впервые вышел в социальные сети после оглашения диагноза Кейт Миддлтон.