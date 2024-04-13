Солодка парочка — Меган Маркл у білосніжному вбранні зачарувала поцілунками з принцом Гаррі

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі романтично цілувалися на благодійному матчі з поло в Маямі. Герцог Сассекській здобув перемогу на турнірі.

Про це пише Daily Mail.

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Наприкінці поєдинку 42-річна герцогиня вручила своєму чоловікові трофей, а потім пара поцілувалася перед фотографами. Пізніше воно позували з товаришами Гаррі по команді, щоб відсвяткувати його перемогу в матчі, в якому він зіграв один на один зі своїм давнім другом Начо Фігерасом.

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган, до якої на заході приєдналася її близька подруга Серена Вільямс, вбралася в елегантну білу сукню з плісированою спідницею, з вирізом на талії, доповнюючи образ гламурними сонцезахисними окулярами та сумкою через плече на ланцюжку.

Тим часом Гаррі вибрав пару кремових штанів, блідо-сірий піджак і яскраво-блакитну сорочку, а також одягнув туфлі коричневого кольору, перш ніж переодягнути форму команди та вийти на поле для матчу.

Нагадаємо, відома акторка розповіла, чи правда, що принц Гаррі провів з нею ніч. А раніше ми писали, якою була реакцію на діазно Кейт Міддлтон принца Гаррі та Меган Маркл.