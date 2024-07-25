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Геллі Беррі на шостому десятку топлес приміряла образ жінки-кішки

25 липня 2024 06:55
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Геллі Беррі на шостому десятку топлес приміряла образ жінки-кішки
Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Геллі Беррі відзначила 20-ту річницю фільму "Жінка-кішка", в якому вона зіграла головну роль. 57-річна актриса опублікувала кілька фото, знову примірявши образ знаменитого персонажа.

Фото акторка опублікувала у своєму Instagram.

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Фільм "Жінка-кішка" не став комерційно успішним і отримав чотири антипремії "Золота малина". Незважаючи на це персонаж супергероїні закріпився за актрисою, і Геллі в образі цієї героїні увійшла в історію.

 

Акторка Геллі Беррі.
Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі знялась у відвертій фотосесії
Акторка Геллі Беррі знялась у відвертій фотосесії. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі знялась у відвертій фотосесії з котами
Акторка Геллі Беррі знялась у відвертій фотосесії з котами. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі приміряла культовий образ
Акторка Геллі Беррі приміряла культовий образ. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі в образі у фільмі
Акторка Геллі Беррі в образі у фільмі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

"І досі...мяу! Пройшло 20 років з того часу, як мені випала честь втілити в життя цей культовий персонаж. Вона завжди буде близька моєму серцю, а я назавжди залишуся Пейшенс Філліпс, відомою як Жінка-кішка!", — написала Беррі, позуючи на знімках топлес разом із кошенятами. На обличчі актриси була одна з тих масок, які вона носила у фільмі.

У коментарях прихильники зазначили, що Геллі Беррі знаходиться у чудовій фізичній формі, і висловили сподівання, що вона колись зніметься у продовженні франшизи: "Яка гарна жінка та її кошенята!", "Ви не виглядаєте так, ніби це було 20 років тому".

Нагадаємо, Наталка Денисенко поділилася фото з пляжу. А раніше ми писали, що дружина Джастіна Бібера знялась у стильній фотосесії. 

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