Геллі Беррі на шостому десятку топлес приміряла образ жінки-кішки
Геллі Беррі відзначила 20-ту річницю фільму "Жінка-кішка", в якому вона зіграла головну роль. 57-річна актриса опублікувала кілька фото, знову примірявши образ знаменитого персонажа.
Фото акторка опублікувала у своєму Instagram.
Геллі Беррі знялась топлес у культовому образі
Фільм "Жінка-кішка" не став комерційно успішним і отримав чотири антипремії "Золота малина". Незважаючи на це персонаж супергероїні закріпився за актрисою, і Геллі в образі цієї героїні увійшла в історію.
"І досі...мяу! Пройшло 20 років з того часу, як мені випала честь втілити в життя цей культовий персонаж. Вона завжди буде близька моєму серцю, а я назавжди залишуся Пейшенс Філліпс, відомою як Жінка-кішка!", — написала Беррі, позуючи на знімках топлес разом із кошенятами. На обличчі актриси була одна з тих масок, які вона носила у фільмі.
У коментарях прихильники зазначили, що Геллі Беррі знаходиться у чудовій фізичній формі, і висловили сподівання, що вона колись зніметься у продовженні франшизи: "Яка гарна жінка та її кошенята!", "Ви не виглядаєте так, ніби це було 20 років тому".
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