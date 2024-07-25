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Хелли Берри на шестом десятке топлесс примерила образ женщины-кошки

25 июля 2024 06:55
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Хелли Берри на шестом десятке топлесс примерила образ женщины-кошки
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Хэлли Берри отметила 20-ю годовщину фильма "Женщина-кошка", в котором она сыграла главную роль. 57-летняя актриса опубликовала несколько фото, снова примерив образ знаменитого персонажа.

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

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Фильм "Женщина-кошка" не стал коммерчески успешным и получил четыре антипремии "Золотая малина". Несмотря на это персонаж супер-героини закрепился за актрисой, и Хэлли в образе этой героини вошла в историю.

 

Актриса Хэлли Берри.
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хелли Берри снялась в откровенной фотосессии
Актриса Хэлли Берри снялась в откровенной фотосессии. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хелли Берри снялась в откровенной фотосессии с котами
Актриса Хелли Берри снялась в откровенной фотосессии с котами. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хелли Берри примерила культовый образ
Актриса Хэлли Берри примеряла культовый образ. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри в образе в фильме
Актриса Хэлли Берри в образе в фильме. Фото: instagram.com/halleberry/

 

"До сих пор...мяу! Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этот культовый персонаж. Она всегда будет близка моему сердцу, а я навсегда останусь Пейшенс Филлипс, известной как Женщина-кошка!", — написала Берри, позирует на снимках топлесс вместе с котятами. На лице актрисы была одна из масок, которые она носила в фильме.

В комментариях поклонники отметили, что Хэелли Берри находится в прекрасной физической форме, и выразили надежду, что она когда-нибудь снимется в продолжении франшизы: "Какая красивая женщина и ее котята!", "Вы не выглядите так, будто это было 20 лет назад".

Напомним, Наталка Денисенко поделилась фото с пляжа. А раньше мы писали, что супруга Джастина Бибера снялась в стильной фотосессии.

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