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Геллі Беррі вийшла на червону доріжку у чорному мереживі на голе тіло

13 серпня 2024 08:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Геллі Беррі вийшла на червону доріжку у чорному мереживі на голе тіло
Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Геллі Беррі вразила появою на червоній доріжці. 57-річна актриса відвідала прем'єру комедії "Союз" Марка Волберга в Єгипетському театрі в Лос-Анджелесі.

Про це пише PEOPLE.

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Беррі вийшла на червону доріжку у прозорій чорній мереживній сукні з довгими рукавами та квітковими акцентами. Створений Ліндсі Флорес образ Беррі мав глибокий V-подібний виріз. Вона доповнила свій образ кількома каблучками на вказівному пальці та мінімалістичними сережками-кільцями.

 

Акторка Геллі Беррі
Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

 

Геллі Беррі вийшла на червону доріжку у чорному мереживі на голе тіло - фото 2
Акторка Геллі Беррі та Марк Волберг. Фото: Reuters

 

Акторка Геллі Беррі
Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

 

Акторка Геллі Беррі
Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

 

Разом із Волбергом до Беррі приєдналися актори Майк Колтер, Адевале Акіннуйе-Агбадже, Джессіка Де Гоу, Еліс Лі та Джекі Ерл Гейлі.

До акторів на червоній доріжці також приєднався Джуліан Фаріно, режисер фільму Netflix (у якому також знявся Дж. К. Сіммонс).

Беррі — Роксанна Голл у фільмі "Союз", уродженка Нью-Джерсі, яка повертається додому, щоб завербувати свого "давно втраченого шкільного коханого" Майка МакКенну (Волберг) на важливу роботу у секретному агентстві. Їй та її босу потрібен звичайний хлопець, який невидимий для виконання місії.

"Знаючи, що він правильний чоловік для цієї роботи, вона вербує Майка для небезпечної розвідувальної місії в Європі, яка штовхає їх разом у світ шпигунів і швидкісних автомобільних погонь", — йдеться в анотації до фільму.

Що стосується роботи із зіркою "Жінки-кішки", Волберг сказав: "Робити будь-що з Геллі дуже легко, але водночас і абсолютна насолода. Практично будь-який хлопець чи дівчина зробили б усе, щоб завоювати її, тому це було, звичайно, легко, коли справа дійшла до мене, я слідував за нею як цуценя. Є гарний баланс гумору в історії, яка в кінцевому підсумку має нашу хімію".

Нагадаємо, наречений Геллі Беррі показав її відверті фото. А раніше стало відомо, що Геллі Беррі вразила відвертим знімком у ліфті.

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