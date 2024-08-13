Хелли Берри вышла на красную дорожку в черном кружеве на голое тело

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Хэлли Берри поразила появлением на красной дорожке. 57-летняя актриса посетила премьеру комедии "Союз" Марка Уолберга в Египетском театре в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет PEOPLE.

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Берри вышла на красную дорожку в прозрачном черном кружевном платье с длинными рукавами и цветочными акцентами. Созданный Линдси Флорес образ Берри имел глубокий V-образный вырез. Она дополнила свой образ несколькими кольцами на указательном пальце и минималистическими серьгами-кольцами.

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри и Марк Уолберг. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Вместе с Уолбергом к Берри присоединились актеры Майк Колтер, Адевале Акиннуйе-Агбадже, Джессика Де Гоу, Элис Ли и Джеки Эрл Хейли.

К актерам на красной дорожке также присоединился Джулиан Фарино, режиссер фильма Netflix (в котором также снялся Дж. К. Симмонс).

Берри — Роксанна Холл в фильме "Союз", уроженка Нью-Джерси, возвращающаяся домой, чтобы завербовать своего "давно потерянного школьного возлюбленного" Майка МакКенна (Уолберг) на важную работу в секретном агентстве. Ей и ее боссу нужен обычный парень, невидимый для выполнения миссии.

"Зная, что он правильный мужчина для этой работы, она вербует Майка для опасной разведывательной миссии в Европе, которая толкает их вместе в мир шпионов и скоростных автомобильных погонь", — говорится в аннотации к фильму.

Что касается работы со звездой "Женщины-кошки", Уолберг сказал: "Делать что-нибудь с Хелли очень легко, но одновременно и абсолютное наслаждение. Практически любой парень или девушка сделали бы все, чтобы завоевать ее, поэтому это было, конечно, легко, когда дело дошло до меня, я следовал за ней как щенок. Есть хороший баланс юмора в истории, которая в конечном счете основана на нашей химии".

Напомним, бойфренд Хэлли Берри показал ее откровенные фото. А ранее стало известно, что Хэлли Берри поразила откровенным снимком в лифте.