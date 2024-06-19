Гендальф з Володаря перснів вперше прокоментував свій стан після падіння зі сцени

Актор Ієн Маккеллен. Фото: instagram.com/sensacinelatam/

Актор, зірка фільму "Володар перснів" сер Ієн Маккеллен розповів, що "з нетерпінням чекає повернення до роботи" після того, як спіткнувся і впав зі сцени під час свого шоу в Вест-Енді. 85-річний актор впав зі сцени якраз перед перервою у театрі Noel Coward у Лондоні та був доставлений до лікарні.

Про це пише Daily Mail.

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Глядачів вивели з театру приблизно о 20:00, медики прибули на допомогу, а потім повідомили, що вечірнє шоу скасовано.

Актор в офіційній заяві після падіння звернувся до фанатів: "Я хочу подякувати всім за добрі побажання підтримку. Після нещасного випадку, під час виступу, мене діагностували та низка експертів, спеціалістів і медсестер, які працюють у Національній службі охорони здоров’я, надали рекомендації. Звичайно, я перед ними у великому боргу. Вони запевнили мене, що моє одужання буде повним і швидким, і я із нетерпінням чекаю повернення до роботи".

Актор "Володаря перснів", який грав роль Фальстафа у новій постановці за мотивами першої та другої частин п'єси Шекспіра "Генріха IV" у театрі Ноела Кауарда, був ні сцені, коли втратив опору і впав. Організатори сказали, що виставу буде скасовано, щоб актор міг відпочити. Тепер вони підтвердили, що відмінили ще одну виставу.

Нагадаємо, Селін Діон 17 років не розповідала про серйозну недугу. А раніше ми писали про подробиці інциденту з падінням Ієна Макеллена в театрі.