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Гендальф з Володаря перснів вперше прокоментував свій стан після падіння зі сцени

19 червня 2024 10:35
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Оля Мазур
Редактор
Гендальф з Володаря перснів вперше прокоментував свій стан після падіння зі сцени
Актор Ієн Маккеллен. Фото: instagram.com/sensacinelatam/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор, зірка фільму "Володар перснів" сер Ієн Маккеллен розповів, що "з нетерпінням чекає повернення до роботи" після того, як спіткнувся і впав зі сцени під час свого шоу в Вест-Енді. 85-річний актор впав зі сцени якраз перед перервою у театрі Noel Coward у Лондоні та був доставлений до лікарні.

Про це пише Daily Mail.

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Глядачів вивели з театру приблизно о 20:00, медики прибули на допомогу, а потім повідомили, що вечірнє шоу скасовано.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актор в офіційній заяві після падіння звернувся до фанатів: "Я хочу подякувати всім за добрі побажання підтримку. Після нещасного випадку, під час виступу, мене діагностували та низка експертів, спеціалістів і медсестер, які працюють у Національній службі охорони здоров’я, надали рекомендації. Звичайно, я перед ними у великому боргу. Вони запевнили мене, що моє одужання буде повним і швидким, і я із нетерпінням чекаю повернення до роботи".

Актор "Володаря перснів", який грав роль Фальстафа у новій постановці за мотивами першої та другої частин п'єси Шекспіра "Генріха IV" у театрі Ноела Кауарда, був ні сцені, коли втратив опору і впав. Організатори сказали, що виставу буде скасовано, щоб актор міг відпочити. Тепер вони підтвердили, що відмінили ще одну виставу.

Нагадаємо, Селін Діон 17 років не розповідала про серйозну недугу. А раніше ми писали про подробиці інциденту з падінням Ієна Макеллена в театрі.

зірки
інцидент
травма
закордонні зірки

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