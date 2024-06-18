Викликали три швидких — зірку Володаря перснів терміново доправили до лікарні

Актор Ієн Маккеллен. Фото: Shutterstock

85-річного актора Ієна Маккелена, найбільш відомого за роллю Гендальфа у франшизі "Володар перснів", госпіталізували після падіння зі сцени в театрі в Лондоні. На виклик приїхали три швидкі.

Про це пише Daily Mail.

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Актор грав роль Фальстафа у новій постановці за мотивами першої та другої частин п'єси Шекспіра "Генріха IV" у театрі Ноела Кауарда. Як зазначили глядачі, актор розігрував сцену бою, коли впав зі сцени та закричав від болю. За словами очевидців, цей інцидент був "шокуючим", при цьому актор залишився при свідомості.

Глядачі після вистави, де стався інцидент. Фото: dailymail.co.uk

Театр, де стався інцидент. Фото: dailymail.co.uk

Кол Бейкер, який дивився шоу з другого ярусу, розповів, що сер Єн "перечепився" через якийсь реквізит і впав зі сцени на живіт".

"Він миттєво закричав, і, чесно кажучи, від звуку пробігли мурахи по шкірі", — додав Кол.

Він згадав, як сер Ієн кричав "допоможіть мені, допоможіть мені", а потім "мої руки, мої руки" і знову почав просити про допомогу.

Після інциденту виставу було перервано, на всі найближчі заплановані дати виступи скасували. Представник продакшену запевнив, що актор скоро одужає і відновиться.

Раніше актор говорив в інтерв'ю, що не відкидає можливості повернутися до ролі Гендальфа у разі перезапуску франшизи "Володар перснів", "якщо доживе" до зйомок.

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