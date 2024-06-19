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Гендальф из Властелина колец впервые прокомментировал свое состояние после падения со сцены

19 июня 2024 10:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гендальф из Властелина Колец впервые прокомментировал свое состояние после падения со сцены
Актер Иэн Маккеллен. Фото: instagram.com/sensacinelatam/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер, звезда фильма "Властелин колец" сэр Иэн Маккеллен рассказал, что "с нетерпением ждет возвращения к работе" после того, как споткнулся и упал со сцены во время своего шоу в Вест-Энде. 85-летний актер упал со сцены как раз перед перерывом в театре Noel Coward в Лондоне и был доставлен в больницу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Зрителей вывели из театра около 20:00, медики прибыли на помощь, а затем сообщили, что вечернее шоу отменено.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BBC News (@bbcnews)

 

Актер в официальном заявлении после падения обратился к фанатам: "Я хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку. После несчастного случая во время выступления меня диагностировали, и ряд экспертов, специалистов и медсестер, работающих в Национальной службе здравоохранения, дали рекомендации. Конечно, я перед ними в большом долгу. Они заверили меня, что мое выздоровление будет полным и скорым, и я с нетерпением жду возвращения к работе".

Актер "Властелина колец", игравший роль Фальстафа в новой постановке по мотивам первой и второй частей пьесы Шекспира "Генриха IV" в театре Ноэла Кауарда, был ни на сцене, когда потерял опору и упал. Организаторы сказали, что спектакль будет отменен, чтобы актер мог отдохнуть. Теперь они подтвердили, что отменили еще один спектакль.

Напомним, Селин Дион 17 лет не рассказывала о серьезном недуге. А раньше мы писали о подробностях инцидента с падением Иена Макеллена в театре.

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