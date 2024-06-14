Гіларі Дафф прогулялася з новонародженою донькою Лос-Анджелесом

Гіларі Дафф вперше після пологів показалася на публіці з малюком
Відома американська актриса Гілларі Дафф через майже через шість тижнів після пологів показалася на публіці із маленькою донечкою. Дівчинку зірка несла на руках в м'якому ніжно-рожевому слінгу.
Про це пише Daily Mail.
Гіларі Дафф помітили із новонародженою донечкою
Зірку молодіжних серіалів помітили під час прогулянки по Лос-Анджелесу. Акторка несла у слінгу свою маленьку донечку Таунс Мідоу Бейр.
Для прогулянки акторка обрала топ та довгу сорочку чорного кольору, яку доповнила світлими приталеними джинсами, масивними прикрасами та стильними сонцезахисними окулярами.
Дівчинка відомої акторки та її чоловіка, музиканта Метью Кома з'явилась на світ 3 травня. Це їх четверта дитина. Дафф вже виховує дочок Мей і Бенкс та сина Луку від колишнього чоловіка Майка Комрі.
Дафф оголосила про появу Таунс в Instagram, поділившись знімками з її емоційних пологів вдома у воді.
"Таунс Мідоу Бейр, тепер ми знаємо, чому вона змусила нас так довго чекати... Вона вдосконалювала ці щічки!", — написала акторка в Instagram.
Нагадаємо, співачка Джамала показала світу свого новонародженого сина Алім-Сеїт Бекіра. А вагітна Гейлі Бібер знялась у фотосесії для відомої марки.
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