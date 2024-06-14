Гіларі Дафф прогулялася з новонародженою донькою Лос-Анджелесом

Акторка Гіларі Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff/

Відома американська актриса Гілларі Дафф через майже через шість тижнів після пологів показалася на публіці із маленькою донечкою. Дівчинку зірка несла на руках в м'якому ніжно-рожевому слінгу.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку молодіжних серіалів помітили під час прогулянки по Лос-Анджелесу. Акторка несла у слінгу свою маленьку донечку Таунс Мідоу Бейр.

Для прогулянки акторка обрала топ та довгу сорочку чорного кольору, яку доповнила світлими приталеними джинсами, масивними прикрасами та стильними сонцезахисними окулярами.

Акторка Гіларі Дафф з донечкою Таунс. Фото: TheImageDirect.com

Акторка Гіларі Дафф. Фото: TheImageDirect.com

Дівчинка відомої акторки та її чоловіка, музиканта Метью Кома з'явилась на світ 3 травня. Це їх четверта дитина. Дафф вже виховує дочок Мей і Бенкс та сина Луку від колишнього чоловіка Майка Комрі.

Дафф оголосила про появу Таунс в Instagram, поділившись знімками з її емоційних пологів вдома у воді.

Акторка Гіларі Дафф з донечкою Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/

Донечка Гіларі Дафф Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/

"Таунс Мідоу Бейр, тепер ми знаємо, чому вона змусила нас так довго чекати... Вона вдосконалювала ці щічки!", — написала акторка в Instagram.

Нагадаємо, співачка Джамала показала світу свого новонародженого сина Алім-Сеїт Бекіра. А вагітна Гейлі Бібер знялась у фотосесії для відомої марки.