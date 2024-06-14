Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом arrow

Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом

14 июня 2024 15:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хиллари Дафф прогулялась с новорожденной дочерью Лос-Анджелесом
Актриса Хиллари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса Хиллари Дафф спустя почти через шесть недель после родов показалась на публике с маленькой дочерью. Девочку звезда несла на руках в мягком нежно-розовом слинге.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хиллари Дафф заметили с новорожденной дочерью

Звезду молодежных сериалов заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Актриса несла в слинге свою маленькую дочь Таунс Мидоу Бэйр.

Для прогулки актриса выбрала топ и длинную рубашку черного цвета, которую дополнила светлыми приталенными джинсами, массивными украшениями и стильными очками.

Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом - фото 1
Актриса Хиллари Дафф с дочкой Таунс. Фото: TheImageDirect.com
Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом - фото 2
Актриса Хиллари Дафф. Фото: TheImageDirect.com

Девочка известной актрисы и ее мужа, музыканта Мэтью Кома появилась на свет 3 мая. Это их четвёртый ребенок. Дафф уже воспитывает дочерей Мэй и Бэнкс и сына Луку от бывшего мужа Майка Комри.

Дафф объявила о появлении Таунс в Instagram, поделившись снимками из ее эмоциональных родов дома в воде.

Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом - фото 1
Актриса Хиллари Дафф с дочкой Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/
Хиллари Дафф впервые после родов показалась на публике с малышом - фото 2
Дочь Хиллари Дафф Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/

"Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас так долго ждать... Она усовершенствовала эти щечки!" , — написала актриса в Instagram.

Напомним, певица Джамала показала миру своего новорожденного сына Алим-Сеит Бекира. А беременная Гейли Бибер снялась в фотосессии для известной марки.

новорожденные
семья
Хилари Дафф
зарубежные звезды
звезды
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня