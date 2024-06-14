Хиллари Дафф прогулялась с новорожденной дочерью Лос-Анджелесом

Актриса Хиллари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff/

Известная американская актриса Хиллари Дафф спустя почти через шесть недель после родов показалась на публике с маленькой дочерью. Девочку звезда несла на руках в мягком нежно-розовом слинге.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду молодежных сериалов заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Актриса несла в слинге свою маленькую дочь Таунс Мидоу Бэйр.

Для прогулки актриса выбрала топ и длинную рубашку черного цвета, которую дополнила светлыми приталенными джинсами, массивными украшениями и стильными очками.

Актриса Хиллари Дафф с дочкой Таунс. Фото: TheImageDirect.com

Актриса Хиллари Дафф. Фото: TheImageDirect.com

Девочка известной актрисы и ее мужа, музыканта Мэтью Кома появилась на свет 3 мая. Это их четвёртый ребенок. Дафф уже воспитывает дочерей Мэй и Бэнкс и сына Луку от бывшего мужа Майка Комри.

Дафф объявила о появлении Таунс в Instagram, поделившись снимками из ее эмоциональных родов дома в воде.

Актриса Хиллари Дафф с дочкой Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/

Дочь Хиллари Дафф Таунс. Фото: instagram.com/hilaryduff/

"Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас так долго ждать... Она усовершенствовала эти щечки!" , — написала актриса в Instagram.

Напомним, певица Джамала показала миру своего новорожденного сына Алим-Сеит Бекира. А беременная Гейли Бибер снялась в фотосессии для известной марки.