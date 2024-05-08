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Зірка молодіжних комедій народила вдома дочку

8 травня 2024 12:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка молодіжних комедій народила вдома дочку
Акторка Гілларі Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка молодіжних комедій, американська акторка Гіларі Дафф стала мамою вчетверте. 36-річна актриса поділилася знімками з домашніх пологів і розкрила стать дитини.

Фото Дафф виклала у соціальній мережі.

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Гіларі, яка виховує трьох дітей із чоловіком, співаком Меттью Кома, вважала за краще народжувати дочку вдома в басейні. Акторка також найняла фотографа, щоб зробити знімки на згадку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

"Таунс Мідоу Бейр, тепер ми знаємо, чому вона змусила нас чекати так довго...Вона вдосконалювала ці щічки! Я мріяла потримати тебе у своїх обіймах кілька місяців. Ми всі любимо тебе, ніби ти була тут весь цей час, красуне. 3 травня 2024-го", — підписала фото актриса.

Чоловік Гіларі Меттью Кома теж поділився радісною новиною у себе на сторінці. Він назвав дружину "богинею-войовницею" та зазначив, що дочка "не схожа ні на кого в нашому генетичному фонді".

Гіларі Дафф та Меттью Кома разом з 2016 року. Пара одружилася через три роки стосунків. Шлюб із музикантом став для актриси другим: раніше вона шість років була одружена з хокеїстом Майком Комрі, від якого народила сина. Гіларі та Меттью виховують також двох спільних дітей: п'ятирічну Бенкс та дворічну Мей.

Нагадаємо, українська співачка Луна народила дитину. А раніше ми писали про імовірну вагітність співачки Марії Яремчук.

вагітність
закордонні зірки
зірки
Гіларі Дафф

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