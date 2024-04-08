Гламурна Демі Мур у прозорій сукні приголомшила блискучою появою на модній тусовці

Актокра Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур вийшла в люди у сукні-кольчузі святкуванні 40-річчя Dolce & Gabbana в Мілані. Демі поєднала блискуче вбрання із чорною білизною.

Знімки Мур показала у своєму Instagram.

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У розмові з Financial Times перед відкриттям виставки засновники та співвласники бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана розповіли: "Наша мрія — надихнути нові покоління, заохотити їх висловлювати те, що вони відчувають, і надати їм сміливості. Ми хотіли б, щоб молоді люди бачили в художніх професіях альтернативу, протиотруту від банальності. І якщо цей проект змусить їх дивуватися креативності та майстерності, які містяться не лише в кінцевому продукті, а й у всьому процесі, ми будемо справді щасливі".

Вихід Демі стався на тлі боротьби з деменцією та афазією колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

Після того, як зірці "Міцного горішка" поставили важкий діагноз, його сім’я згуртувалася навколо нього. 69-річний Брюс одружився з Демі в 1987 році, але пара розлучилася в 2000 році. Коли Демі закохалася в молодшого актора Ештона Катчера, з яким вона розлучилася в 2011 році. Брюс пізніше закохався в англійську модель і актрису Емму Гемінг, яка на майже 25 років молодша за нього.

Але Брюс, Демі та Емма залишилися друзями заради своїх дітей.

"Ми стали плем’ям", — сказав Брюс про їхню змішану сім’ю під час розмови з W Magazine у 2009 році, після того як Ештон і Демі відвідали його весілля з Еммою на Теркс і Кайкос.

Раніше Брюс зазначав, що людей часто бентежить його дружба з Демі, з якою у нього спільні діти Румер, Скаут і Таллула.

"Це викликало великий інтерес, тому що кожен може зрозуміти образу і заздрість у руйнуванні шлюбу, але вони не розуміють, як я можу так ладнати зі своїм колишніми. Ми з Демі вирішили поставити дітей на перше місце, і нам дуже пощастило, що вийшло так, що нам усім разом весело", — говорить актор.

Нагадаємо, дочка Брюса Віліса і Демі Мур вразила змінами у зовнішності. А дружина Брюса Вілліса привітала його з річницею.