Гламурная Деми Мур в прозрачном платье ошеломила блестящим появлением на модной тусовке.

Актокра Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актриса Деми Мур вышла в люди в платье-кольчуге в праздновании 40-летия Dolce & Gabbana в Милане. Деми сочетала блестящий наряд с черным бельем.

Снимки Мур показала в своем Instagram.

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В разговоре с Financial Times перед открытием выставки основатели и совладельцы бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана рассказали: "Наша мечта — вдохновить новые поколения, привлечь их к тому, что они чувствуют, и придать им смелости. Мы хотели бы, чтобы молодые люди видели в художественных профессиях альтернативу, противоядие от банальности, и если этот проект заставит их удивляться креативности и мастерству, которые содержатся не только в конечном продукте, но и во всем процессе, мы будем действительно счастливы".

Выход Деми произошел на фоне борьбы с деменцией и афазией бывшего супруга Брюса Уиллиса.

После того, как звезде "Крепкого орешка" поставили тяжелый диагноз, его семья сплотилась вокруг него. 69-летний Брюс женился на Деми в 1987 году, но пара развелась в 2000 году. Когда Деми влюбилась в младшего нее актера Эштона Катчера, с которым она развелась в 2011 году. Брюс позже влюбился в английскую модель и актрису Эмму Хемминг, которая на почти 25 лет младше его.

Но Брюс, Деми и Эмма остались друзьями ради своих детей.

"Мы стали племенем", — сказал Брюс об их смешанной семье во время разговора с W Magazine в 2009 году, после того как Эштон и Деми посетили его свадьбу с Эммой на Теркс и Кайкос.

Ранее Брюс отмечал, что людей часто смущает его дружба с Деми, с которой у него общие дети Румер, Скаут и Таллула.

"Это вызвало большой интерес, потому что каждый может понять обиду и зависть в разрушении брака, но они не понимают, как я могу так ладить со своей бывшей. Мы с Деми решили поставить детей на первое место, и нам очень повезло, что получилось так, что нам всем вместе весело", — говорит актер.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поразила изменениями во внешности. А супруга Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной.