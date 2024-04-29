Гламурна Скарлетт Йоханссон із коханим завітала на вечерю до Байдена

Акторка Скарлетт Йоханссон з чоловіком. Фото: Reuters

У банкетному залі готелю Washington Hilton відбулася щорічна вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому. Окрім іменитих журналістів та політиків, подія також зібрала багатьох зірок американського кіно та телебачення, серед яких були Скарлетт Йоханссон із чоловіком Коліном Джостом.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Месників" Скарлетт Йоханссон останнім часом нечасто з'являється на світських заходах, проте цього разу вона вирішила підтримати чоловіка, який був ведучим на вечері. Скарлетт вийшла на червону доріжку в білій сукні без рукавів зі срібною обробкою. Її образ доповнювали шарф у тон, накинутий на шию, та лаконічні срібні прикраси. Разом із Коліном актриса охоче позувала перед фотографами.

Акторка Скарлетт Йоханссон з чоловіком. Фото: Reuters

Акторка Скарлетт Йоханссон. Фото: Reuters

Акторка Скарлетт Йоханссон з чоловіком. Фото: Reuters

Чоловік Скарлет Йоханссон та Джо Байден. Фото: Reuters

Чоловік Скарлет Йоханссон та Джо Байден. Фото: Reuters

Скарлетт Йоханссон та Колін Жост, комік та сценарист програми Saturday Night Live, почали зустрічатися у 2017 році, після того як акторка вп'яте стала ведучою скетч-шоу NBC. Закохані одружилися у 2020 році, через рік у них народився син Космо. Йохансон також має дочку Роуз від колишнього чоловіка, французького журналіста Ромена Доріака, з яким вона розлучилася в 2017 році.

Асоціація кореспондентів при Білому домі була створена в 1914 році, а через шість років зародилася традиція проведення її щорічних вечерь. Спочатку на них вирішувалися організаційні питання, журналісти обмінювалися досвідом та контактами, але згодом такі прийоми перетворилися на світські раути за участю знаменитостей.

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