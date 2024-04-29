Гламурная Скарлетт Йоханссон с любимым посетила ужин Байдена

Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters

В банкетном зале отеля Washington Hilton состоялся ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Кроме именитых журналистов и политиков, событие также собрало многих звезд американского кино и телевидения, среди которых Скарлетт Йоханссон с супругм Колином Джостом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон в последнее время нечасто появляется на светских мероприятиях, однако в этот раз она решила поддержать супруга, котрый был ведущим на ужине. Скарлетт вышла на красную дорожку в белом платье без рукавов с серебряной отделкой. Ее образ дополняли шарф в тон, накинутый на шею, и лаконичные серебряные украшения. Вместе с Колином актриса охотно позировала перед фотографами.

Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters

Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото: Reuters

Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters

Супруг Скарлетт Йоханссон и Джо Байден. Фото: Reuters

Супруг Скарлетт Йоханссон и Джо Байден. Фото: Reuters

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост, комик и сценарист программы Saturday Night Live, начали встречаться в 2017 году, после того как актриса в пятый раз стала ведущей скетч-шоу NBC. Влюбленные поженились в 2020 году, через год у них родился сын Космо. У Йохансона также есть дочь Роуз от бывшего супруга, французского журналиста Ромена Дориака, с которым она рассталась в 2017 году.

Ассоциация корреспондентов при Белом доме была создана в 1914 году, а через шесть лет зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Сначала на них решались организационные вопросы, журналисты обменивались опытом и контактами, но впоследствии такие приемы превратились в светские рауты с участием знаменитостей.

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