Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гламурная Скарлетт Йоханссон с возлюбленным посетила ужин Байдена arrow

Гламурная Скарлетт Йоханссон с возлюбленным посетила ужин Байдена

29 апреля 2024 08:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гламурная Скарлетт Йоханссон с любимым посетила ужин Байдена
Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В банкетном зале отеля Washington Hilton состоялся ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Кроме именитых журналистов и политиков, событие также собрало многих звезд американского кино и телевидения, среди которых Скарлетт Йоханссон с супругм Колином Джостом.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Джо Байден развлекся в компании голливудской звезды

Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон в последнее время нечасто появляется на светских мероприятиях, однако в этот раз она решила поддержать супруга, котрый был ведущим на ужине. Скарлетт вышла на красную дорожку в белом платье без рукавов с серебряной отделкой. Ее образ дополняли шарф в тон, накинутый на шею, и лаконичные серебряные украшения. Вместе с Колином актриса охотно позировала перед фотографами.

 

Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом на ужине у Байдена
Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters

 

Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото: Reuters
Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото: Reuters

 

Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом на красной дорожке.
Актриса Скарлетт Йоханссон с супругом. Фото: Reuters

 

Колин Джаст и Джо Байден
Супруг Скарлетт Йоханссон и Джо Байден. Фото: Reuters

 

Супруг Скарлетт Йоханссон и Джо Байден на гламурном мероприятии
Супруг Скарлетт Йоханссон и Джо Байден. Фото: Reuters

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост, комик и сценарист программы Saturday Night Live, начали встречаться в 2017 году, после того как актриса в пятый раз стала ведущей скетч-шоу NBC. Влюбленные поженились в 2020 году, через год у них родился сын Космо. У Йохансона также есть дочь Роуз от бывшего супруга, французского журналиста Ромена Дориака, с которым она рассталась в 2017 году.

Ассоциация корреспондентов при Белом доме была создана в 1914 году, а через шесть лет зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Сначала на них решались организационные вопросы, журналисты обменивались опытом и контактами, но впоследствии такие приемы превратились в светские рауты с участием знаменитостей.

Напомним, Зендея посетила киномероприятие в оригинальном платье. А семья Брюса Уиллиса пришла почтить его легендарный фильм.

Джо Байден
Скарлетт Йоханссон
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри