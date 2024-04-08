Годзилла и Конг собирают миллионы в кинопрокате — сколько именно

Режиссер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" Адам Вингард. Фото: Reuters

Вторую неделю подряд лидерство в кинопрокате Северной Америки удерживает фантастический боевик "Годзилла и Конг: Новая империя". Ни одной из новинок не удалось обойти новую ленту популярной франшизы.

Об этом сообщает издание Variety.

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Киностудия Warner Bros. и Legendary Entertainment получили 31,7 млн долларов из 3948 кинотеатров в США и Канаде за вторые выходные после релиза. Две главные новинки недели, а именно боевик "Манкимен" и ужастик "Омен: Начало" не смогли показать лучшие результаты. Хоррор и вообще дебютировал на четвертом месте со "скромными" 8,3 млн долларов.

Продажи билетов на "Годзилла и Конг: Новая империя" упали на 60% по сравнению с дебютом, который составил 80 млн долларов. Общие сборы ленты составляет 132 млн долларов в Северной Америке и 361 млн долларов в мире в целом. Отметим, что бюджет фантастического боевика составил 135 млн долларов.

Лента является прямым продолжением фильма "Годзилла против Конга", вышедшего в 2021 году. Это пятый проект во франшизе MonsterVerse. Съемки проходили в Австралии, в частности, в городе Голд-Кост на Тихоокеанском побережье.

Напомним, ранее мы писали, что какие-то фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Риз Уизерспун готовит сериал по сюжету франшизы "Блондинка в законе".