Голлівудська акторка позбулася філерів та вразила природньою красою
Акторка Крістін Девіс вразила природною красою на селфі без макіяжу. Зірка позбулася філерів, які часто були причиною критики її зовнішності.
Нову світлину Крістен показала у своїх соціальних мережах у відпустці в Кенії.
Крістен Девіс відмовилась від штучної краси
Це сталося майже через рік після того, як 59-річна зірка зізналася, що видалила філери на обличчі, тому що її безжально висміювали за те, що в неї пухке обличчя. На знімку зірка "Сексу в великому місті" виглядала чарівно без ін'єкцій.
Коментатори фото засипали акторку компліментами та сказали, що є щось у повітрі в Кенії, що робить волосся фантастичним.
Крістін розповіла про негативну реакцію, яку вона отримала за використання філерів і, що це змусило її "пролити сльози".
"Мене безжально висміювали, я чимало плакала через це", — сказала вона The Telegraph минулого літа.
Вона також зізналася, що робила ін'єкції у губи, але результат був не таким, на який вона очікувала.
"Ніхто не казав мені, що це виглядало погано протягом тривалого часу", — сказала вона виданню.
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