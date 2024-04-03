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Голлівудська акторка позбулася філерів та вразила природньою красою

3 квітня 2024 07:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голлівудська акторка позбулася філерів та вразила природньою красою
Акторки Крістен Девіс та Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Крістін Девіс вразила природною красою на селфі без макіяжу. Зірка позбулася філерів, які часто були причиною критики її зовнішності.

Нову світлину Крістен показала у своїх соціальних мережах у відпустці в Кенії.

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Це сталося майже через рік після того, як 59-річна зірка зізналася, що видалила філери на обличчі, тому що її безжально висміювали за те, що в неї пухке обличчя. На знімку зірка "Сексу в великому місті" виглядала чарівно без ін'єкцій.

 

Акторка Крістен Девіс. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
Акторка Крістен Девіс. Фото: instagram.com/iamkristindavis/

 

Акторка Крістен Девіс. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
Акторка Крістен Девіс. Фото: instagram.com/iamkristindavis/

Коментатори фото засипали акторку компліментами та сказали, що є щось у повітрі в Кенії, що робить волосся фантастичним.

Крістін розповіла про негативну реакцію, яку вона отримала за використання філерів і, що це змусило її "пролити сльози".

"Мене безжально висміювали, я чимало плакала через це", — сказала вона The Telegraph минулого літа.

 

Вона також зізналася, що робила ін'єкції у губи, але результат був не таким, на який вона очікувала.

 

"Ніхто не казав мені, що це виглядало погано протягом тривалого часу", — сказала вона виданню.

Нагадаємо, Аліна Гросу прокоментувала плітки про пластичні операції. А пластичний хірург поділився подробицями пластики Бреда Пітта.

Секс у великому місті
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зірки
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