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Це сімейне — Аліна Гросу прокоментувала чутки про пластичні операції

20 січня 2024 12:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Це сімейне — Аліна Гросу прокоментувала чутки про пластичні операції
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Аліна Гросу вирішила відповісти на відверті питання підписників. Не обійшлося без теми пластичних операцій, в яких артистку часто підозрюють.

Розставила всі крапки над "і" зірка у своїх соціальних мережах.

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Гросу почала з того, що своєю білосніжною посмішкою зобов'язана якісній зубній пасті, а не вінірам, як дехто думає. Зірка цілком задоволена станом своїх зубів.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"У мене немає вінірів. Я хотіла поставити вініри, але у мене зуби в нормальному стані. Коли я звернулася до стоматолога і запитала, чи потрібно, мені сказали: "можливо", але перед цим потрібно поносити брекети. Зараз я не хочу ставити вініри, можливо, з часом подумаю, зараз дивлюсь на свою посмішку, і думаю, "нормально, наче", — коментує Гросу.

 

 

Традиційно підписники поцікавилися щодо пишних форм артистки. Фоловери запитали, чи збільшувала зірка бюст.

"Ну яка пластика? Там хіба не видно, що груди свої? У мене вони не як кульки, у мене нормальні свої груди, це сімейне, у всіх великий бюст, це така наша особливість. Можна звернутися увагу ну мою маму, я навіть з нею поки не зрівняюсь, але коли будуть свої діти, вона ще більше виросте, і я навіть трішки цього боюся", — говорить співачка.

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила відвертими фото в купальнику.

Раніше Аліна Гросу зізналася, чи готова стати мамою.

Аліна Гросу
пластична хірургія
українські зірки
зірки

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