Голливудская актриса избавилась от филеров и поразила природной красотой

Голливудская актриса избавилась от филлеров и поразила природной красотой
Актриса Кристин Дэвис поразила природной красотой на селфи без макияжа. Звезда избавилась от филлеров, которые часто были причиной критики ее внешности.
Новое фото Кристен показала в своих социальных сетях в отпуске в Кении.
Кристен Дэвис отказалась от искусственной красоты
Это произошло почти через год после того, как 59-летняя знаменитость призналась, что удалила филлеры на лице, потому что ее безжалостно высмеивали за то, что у нее пухлое лицо. На снимке звезда "Секса в большом городе" выглядела неотразимо без инъекций.
Комментаторы фото засыпали актрису комплиментами и сказали, что есть что-то в воздухе в Кении, что делает волосы фантастическими.
Кристен рассказала о негативной реакции, которую она получила за использование филлеров и это заставило ее "пролить слезы".
"Меня безжалостно высмеивали, я немало плакала из-за этого", — сказала она The Telegraph прошлым летом.
Она также призналась, что делала инъекци в губы, но результат был не таким каким она ожидала.
"Никто не говорил мне, что это выглядело плохо в течение длительного времени", — сказала она изданию.
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