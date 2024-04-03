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Голливудская актриса избавилась от филлеров и поразила природной красотой

3 апреля 2024 07:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голливудская актриса избавилась от филеров и поразила природной красотой
Актрисы Кристен Дэвис и Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Кристин Дэвис поразила природной красотой на селфи без макияжа. Звезда избавилась от филлеров, которые часто были причиной критики ее внешности.

Новое фото Кристен показала в своих социальных сетях в отпуске в Кении.

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Это произошло почти через год после того, как 59-летняя знаменитость призналась, что удалила филлеры на лице, потому что ее безжалостно высмеивали за то, что у нее пухлое лицо. На снимке звезда "Секса в большом городе" выглядела неотразимо без инъекций.

 

Актриса Кристен Дэвис. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
Актриса Кристен Дэвис. Фото: instagram.com/iamkristindavis/

 

Актриса Кристен Дэвис. Фото: instagram.com/iamkristindavis/
Актриса Кристен Дэвис. Фото: instagram.com/iamkristindavis/

Комментаторы фото засыпали актрису комплиментами и сказали, что есть что-то в воздухе в Кении, что делает волосы фантастическими.

Кристен рассказала о негативной реакции, которую она получила за использование филлеров и это заставило ее "пролить слезы".

"Меня безжалостно высмеивали, я немало плакала из-за этого", — сказала она The Telegraph прошлым летом.

 

Она также призналась, что делала инъекци в губы, но результат был не таким каким она ожидала.

 

"Никто не говорил мне, что это выглядело плохо в течение длительного времени", — сказала она изданию.

Напомним, Алина Гросу прокомментировала сплетни о пластических операциях. А пластический хирург поделился подробностями пластики Брэда Питта.

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