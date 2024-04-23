Голлівудська зірка розповіла, як спадкоємець британського престолу пропонував їй долучитися до оргії

Акторка Ребел Вілсон. Фото: Reuters

Акторка Ребел Вілсон у своїх нових мемуарах Rebel Rising стверджує, що член королівської сім’ї запросив її на середньовічну тематичну наркооргію в будинку американського технологічного мільярдера. Ребел не називає ім'я члена королівської сім'ї, про якого йде мова, але заявляє, що інцидент стався в 2014 році.

Про це пише Daily Mail.

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44-річна актриса розповіла, що вона спостерінала, як член британської королівської сім’ї гуляв навколо неї: "В останню хвилину мені надіслали запрошення на вечірку технічного мільярдера — хлопець, який мене запросив, є п’ятнадцятим чи двадцятим у черзі на британський престол, сказав моєму другові: "Нам потрібно більше дівчат".

За словами акторки, того дня вечірка була божевільною. Чоловіки змагалися на конях у полі, дівчата в костюмах русалок були в басейні. Помешкання було величезним, і оскільки до нього було досить довго їхати, людям виділяли кімнати для ночівлі.

"Потім раптом настала друга година ночі, і вийшов хлопець із великою тацею, наповненою чимось схожим на тонну цукерок. Я кажу: "Оооо, це цукерки?", і хлопець, який тримає тацю, каже: "Ні, це моллі (психотропна речовина)". Це для оргії…оргії зазвичай починаються в цей час", — розповіла зірка.

Вона продовжила: "Тепер коментар про те, що їм потрібно більше дівчат, набув набагато більшого сенсу. Вони не говорили про співвідношення хлопчиків і дівчаток, ніби це була дискотека. Вони говорили про ОРГІЮ! Зайве говорити, що я тікала звідти так швидко, як могла".

Мемуари мають вийти у Великій Британії 25 квітня та вже викликали хвилю суперечок у США.

Вілсон раніше підтвердила, що актором, який її принижував, є 52-річний Саша Барон Коен, найбільш відомий своїми комедійними творами "Алі Джі" та "Борат", з яким вона зіграла головну роль у бойовику-комедії "Грімсбі" 2016 року.

В Instagram вона написала: "Мене не змусять замовкнути дорогі юристи чи PR-менеджер".

Публікація з’явилася лише через два дні після того, як зірка Pitch Perfect заявила, що знаменитість, з якою вона колись працювала, погрожувала їй через публікацію мемуарів.

"Він намагається зупинити пресу, яка розповідає про мою книгу. Але книга ВИЙДЕ, і ви всі дізнаєтеся правду", — говорить акторка.

Нагадаємо, принц Вільям вийшов у соціальні мережі вперше після оприлюднення діагнозу Кейт Міддлтон. А раніше ми писали, що найгарніша королева стане бабусею.