Голливудская звезда рассказала, как наследник британского престола предлагал ей приобщиться к оргии.

Актриса Ребел Уилсон. Фото: Reuters

Актриса Ребел Уилсон в своих новых мемуарах Rebel Rising утверждает, что член королевской семьи пригласил ее на средневековую тематическую наркооргию в доме американского технологического миллиардера. Ребел не называет имя члена королевской семьи, о котором идет речь, но заявляет, что инцидент произошел в 2014 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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44-летняя актриса рассказала, что она наблюдала, как член британской королевской семьи гулял возле нее: "В последнюю минуту мне прислали приглашение на вечеринку технического миллиардера — парень, который меня пригласил, пятнадцатый или двадцатый в очереди на британский престол, сказал моему другу: "Нам нужно больше девушек".

По словам Ребел, вечеринка была безумной. Мужчины соревновались на лошадях в поле, девушки в костюмах русалок были в бассейне. Помещение было огромным, и поскольку было достаточно долго ехать, людям выделяли комнаты для ночевки.

"Потом вдруг наступило два часа ночи, и вышел парень с большим подносом, наполненным чем-то похожим на тонну конфет. Я говорю: "Оооо, это конфеты?", и парень, держащий поднос, говорит: "Нет, это молли (психотропное вещество)". Это для оргии…оргии обычно начинаются в это время", — говорит звезда.

Она продолжила: "Теперь комментарий о том, что им нужно больше девушек, приобрел гораздо больший смысл. Они не говорили о соотношении мальчиков и девочек, словно это была дискотека. Они говорили об ОРГИИ! Лишним будет говорить, что я убегала оттуда так быстро, как могла".

Мемуары должны выйти в Великобритании 25 апреля и вызвали волну споров в США.

Уилсон ранее подтвердила, что актером, который унижал ее, является 52-летний Саша Барон Коэн, наиболее известный своими комедийными произведениями "Али Джи" и "Борат", с которым она сыграла главную роль в боевике-комедии "Гримсби" 2016 года.

В Instagram она написала: "Меня не заставят умолкнуть дорогие юристы или PR-менеджер".

Публикация появилась только через два дня после того, как звезда Pitch Perfect заявила, что знаменитость, с которой она когда-то работала, угрожала ей из-за публикации мемуаров.

"Он пытается остановить прессу, которая рассказывает о моей книге. Но книга выйдет, и вы все узнаете правду", — говорит актриса.

Напомним, принц Уильям вышел в социальные сети впервые после обнародования диагноза Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что самая красивая королева станет бабушкой.