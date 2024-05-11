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Голосування "Решта світу" на Євробаченні призупинено — в чому причина

11 травня 2024 13:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Деякі країни можуть втратити можливість голосувати на Євробаченні — подробиці
Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Через гучний скандал з представником Нідерландів Joost Klein на Євробаченні-2024, якого підозрюють у насильстві, досі не розпочалося голосування "Решта світу". Шанувальники з інших країн ризикують залишитись без можливості обрати свого фаворита.

Про це йдеться на офіційній сторінці для голосування на Євробаченні-2024.

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Деякі країни можуть втратити можливість голосувати на Євробаченні 

Мешканці країн, які не беруть участь у Євробаченні-2024 не можуть обрати своїх фаворитів у розділі "Решта світу" за вісім годин до початку фіналу.

Організатори відклали голосування через представника Нідерландів Йоста Кляйна, якого звинувачують у насиллі. Артиста вчора відсторонили від репетиції гранд-фіналу і Європейський суспільний мовник (EBU) досі з'ясовує усі обставини інциденту.

Участь нідерландця у гранд-фіналі зараз під великими питанням.

"Відкриття голосування "Решта світу" було відкладено до завершення поточного розслідування щодо нідерландського учасника. Просимо вибачення за незручності", — повідомляють організатори.

Голосування Євробачення
Відкладено голосування для ""Решта світу" на Євробаченні. Фото: esc.vote 

Нагадаємо, шведський співак NEMO у рожевій шубі вразив перформансом на Євробаченні-2024. Також одна з пісень конкурсу встановила рекорд в Spotify.

Євробачення
скандал
Нідерланди
Швеція
конкурс
Євробачення-2024

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