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Голосование "Остальной мир" на Евровидении приостановлено — в чем причина

11 мая 2024 13:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Некоторые страны могут упустить возможность голосовать на Евровидении — подробности
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Из-за громкого скандала с представителем Нидерландов Joost Klein на Евровидении-2024, которого подозревают в насилии, до сих пор не началось голосование "Остальной мир". Поклонники из других стран рискуют остаться без возможности выбрать своего фаворита.

Об этом говорится на официальной странице голосования на Евровидении-2024.

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Некоторые страны могут упустить возможность голосовать на Евровидении

Жители стран, не участвующих в Евровидении-2024, не могут выбрать своих фаворитов в разделе "Остальные миры" за восемь часов до начала финала.

Организаторы отложили голосование из-за представителя Нидерландов Йоста Кляйна, обвиняемого в насилии. Артиста вчера отстранили от репетиции гранд-финала и Европейский общественный вещатель (EBU) до сих пор выясняет все обстоятельства инцидента.

Участие нидерландца в гранд-финале сейчас под большим вопросом.

"Открытие голосования "Остальной мир" было отложено до завершения текущего расследования в отношении нидерландского участника. Просим прощения за неудобства", — сообщают организаторы.

Голосование Евровидение
Отложено голосование для "Остальной мир" на Евровидении. Фото: esc.vote 

Напомним, шведский певец NEMO в розовой шубе поразил перформансом на Евровидении-2024. Также одна из песен конкурса установила рекорд у Spotify.

Евровидение
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Нидерланды
Швеция
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Евровидение-2024

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