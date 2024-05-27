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Глава делегации Израиля на Евровидении признался, чего они не ожидали в Мальме

27 мая 2024 07:42
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Стас Кожушко
Редактор
Чего не ожидали члены делегации Израиля на конкурсе Евровидения
Израильско-российская певица Эден Голан на конкурсе "Евровидение-2024". Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

Песенный конкурс "Евровидение-2024" был одним из самых напряженных за последнее время из-за участия Израиля. Причиной стала война в регионе и гуманитарная ситуация в Секторе Газа. Глава делегации Израиля на конкурсе Йоав Цафир рассказал некоторые детали поездки в шведский Мальме, где проходило "Евровидение-2024".

Об этом сообщает издание Ynet.

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Цафир назвал поездку на песенный конкурс "пощечиной" для делегации страны, которую представляла израильско-российская певица Эден Голан. По его словам, на "Евровидении-2024" все они столкнулись с ненавистью. Но кое-что члены делегации Израиля, который в итоге занял пятое место, не ожидали.

"Мы думали, что будут какие-то крики, или даже то, что кто-то выпрыгнет на сцену и будет нам мешать. У нас были разные сценарии. Но мы совсем не ожидали, что нас будут освистывать. Никто из нас не мог представить, что это будет так", — рассказал Иоав Цафир.

Продюсер Йоав Цафир
Глава делегации Израиля на конкурсе "Евровидение-2024" Йоав Цафир. Фото: Wikimedia Commons

Некоторые участники песенного конкурса, по его словам, провоцировали не только Эден Голан, но всю делегацию. В частности, Цафир упомянул представительниц Греции и Ирландии. Так, например, певица Марина Сатти показала средний палец стилисту Эден Голан, которая готовилась выйти на сцену во время парада флагов.

"Стилист продолжал улыбаться, достал телефон и сфотографировал ее. Тогда Bambie Thug (представительница Ирландии. — Ред.) не выдержала и начали громко кричать на израильскую делегацию: "Мы хотим мира, а вы нам мешаете", — подытожил Цафир.

Напомним, ранее мы писали, что Alyona Alyona заступилась за победителей "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что "Суспільне Мовлення" прокомментировало информацию о штрафах на "Евровидении-2024".

Евровидение
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музыка
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