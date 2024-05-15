"Суспільне" спростувало штрафи на "Євробаченні-2024" — деталі

Співачка Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Суспільне Мовлення" спростувало інформацію про штрафи за нібито порушення українською делегацією правил Євробачення-2024. Реперка Alyona Alyona видалила у своїй публікації інформацію про санкції.

Про це повідомляє "Суспільне" на своїй сторінці у Facebook.

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Alyona Alyona розповіла про неприємну ситуацію, яка склалася з українською делегацією на Євробаченні-2024. Наша команда на конкурсі наважилася на ризикований крок та з'явились перед камерами у футболках із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Співачка зазначила, що країну могли дискваліфікувати з конкурсу, однак все обійшлося штрафом.

Згодом "Суспільне" спростувало інформацію про те, що організатори Євробачення наклали на українців штраф через акцію на підтримку полонених азовців. Alyona Alyona наразі видалила інформацію про санкції зі свого допису.

"Ми отримуємо запитання стосовно коментаря учасниці Євробачення-2024, реперки alyona alyona, про те, що українську делегацію оштрафували за перебування в грінрумі в футболках із написом Free Azovstal Defenders ("Звільніть захисників Азовсталі"). Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил", — йдеться у повідомленні.

У "Суспільному" додали, що Європейська мовна спілка мала право застосовувати штрафні санкції за порушення правил конкурсу й учасників про це попереджають у контракті.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.