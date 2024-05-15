Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Суспільне" прокоментувало інформацію про штрафи на Євробаченні-2024 arrow

"Суспільне" прокоментувало інформацію про штрафи на Євробаченні-2024

15 травня 2024 15:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Суспільне" спростувало штрафи на "Євробаченні-2024" — деталі
Співачка Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Суспільне Мовлення" спростувало інформацію про штрафи за нібито порушення українською делегацією правил Євробачення-2024. Реперка Alyona Alyona видалила у своїй публікації інформацію про санкції.

Про це повідомляє "Суспільне" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

"Суспільне" про штрафи на  Євробаченні-2024

Alyona Alyona розповіла про неприємну ситуацію, яка склалася з українською делегацією на Євробаченні-2024. Наша команда на конкурсі наважилася на ризикований крок та з'явились перед камерами у футболках із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Співачка зазначила, що країну могли дискваліфікувати з конкурсу, однак все обійшлося штрафом. 

Згодом "Суспільне" спростувало інформацію про те, що організатори Євробачення наклали на українців штраф через акцію на підтримку полонених азовців. Alyona Alyona наразі видалила інформацію про санкції зі свого допису.

"Ми отримуємо запитання стосовно коментаря учасниці Євробачення-2024, реперки alyona alyona, про те, що українську делегацію оштрафували за перебування в грінрумі в футболках із написом Free Azovstal Defenders ("Звільніть захисників Азовсталі"). Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил", — йдеться у повідомленні.

У "Суспільному" додали, що Європейська мовна спілка мала право застосовувати штрафні санкції за порушення правил конкурсу й учасників про це попереджають у контракті.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.

Євробачення
українські зірки
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників