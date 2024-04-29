Готова розповісти все — Дженніфер Еністон напише книгу про розлучення із Бредом Піттом

Акторка Дженніфер Еністон та актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Американська акторка Дженніфер Еністон випустить мемуари, в яких розповість про стосунки з Бредом Піттом. Джерело стверджує, що після багаторічного мовчання Еністон готова розповісти, чому їхній шлюб із Бредом Піттом розпався, скільки пластичних операцій вона зробила і чому досі не завела сім'ю.

Про це пише видання In Touch.

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Дженніфер Еністон розкриє власні секрети у мемуарах

За словами джерела, актриса багато років веде щоденний подяковий щоденник, а в її мемуарах не буде нічого зайвого. Він запевняє, що вже бачив рукописи і там є секрети, які вона раніше не розкривала.

"Джен нарешті готова все розповісти. Вона зрозуміла, що життя коротке, то чому б не зробити це зараз?", — відзначило джерело, додавши, що актрису надихнули шанувальники та її покійний колега по "Друзям" Меттью Перрі, який написав мемуари.

Інсайдер зазначив, що Дженніфер Еністон була не менше громадськості шокована несподіваним розлученням, але при цьому не приховує, що зазнавала гніву, образ і збентеження через всю цю ситуацію. Згодом емоції охололи і Бред Пітт із Дженніфер Еністон навіть змогли стати приятелями. У 2020 році вони зустрілися на церемонії вручення премії SAG Awards.

"Звичайно, найбільший з них стосується Бреда — і, відповідно, Анджеліни Джолі. Джен знає, що люди хочуть почути все про її роман з Бредом і правду про їхнє розлучення, тим більше що Бред і Анджеліна вже розлучилися, а Джен і Бред віз 'з'єдналися", — сказав інсайдер.

Також джерело розповіло, що в мемуарах 55-річна Дженніфер Еністон торкнеться теми материнства, розповість про спроби ЕКО та причини, чому вона не всиновила дітей.

"Головна тема її книги: як вона не тільки вижила, а й процвітала майже 30 років під яскравим світлом прожекторів. Вона, звичайно, напише про те, як уславилася в серіалі "Друзі" і як за ці роки мала кілька розбірок з іншими знаменитостями. Але її секрет збереження свідомості під час усіх злетів та падінь полягає в тому, що вона оточує себе вузьким колом друзів", — розповіло джерело.

Довгий час Дженніфер Еністон не планувала ділитися своєю історією життя, вона відповідала, що написання мемуарів до її планів не входить. Щоправда, вже за рік вона заявляла, що збирається якось це зробити.

За плечима актриси два шлюби: у 2000 році вона вийшла заміж за Бреда Пітта, але через п'ять років розлучилася. У 2015 році Еністон узаконила стосунки з Джастіном Теру, але розлучилася з ним через три роки.

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі вразила новиною про образи від Бреда Пітта. А раніше стало відомо, що наречена Бреда Пітта розпочала кар'єру моделі.