Готова рассказать все — Дженнифер Энистон напишет книгу о разводе с Брэдом Питтом

Актриса Дженнифер Энистон и актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон выпустит мемуары, в которых расскажет об отношениях с Брэдом Питтом. Источник утверждает, что после многолетнего молчания Энистон готова рассказать, почему их брак с Брэдом Питтом распался, сколько пластических операций она сделала и почему до сих пор не завела семью.

Об этом пишет издание In Touch.

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По словам источника, актриса много лет ведет ежедневный благодарственный дневник, а в ее мемуарах не будет ничего лишнего. Он уверяет, что уже видел рукописи и там есть секреты, которые она раньше не раскрывала.

"Джен наконец готова все рассказать. Она поняла, что жизнь коротка, так почему бы не сделать это сейчас?", — отметил источник, добавив, что актрису вдохновили поклонники и ее покойный коллега по "Друзьям" Мэттью Перри, написавший мемуары.

Инсайдер отметил, что Дженнифер Энистон была не меньше общественности шокирована неожиданным разводом, но при этом не скрывает, что испытывала гнев, обиду и смущение из-за всей этой ситуации. Впоследствии эмоции остыли и Брэд Питт с Дженнифер Энистон даже смогли стать приятелями. В 2020 году они встретились на церемонии вручения премии SAG Awards.

"Конечно, самый большой из них касается Брэда — и, соответственно, Анджелины Джоли. Джен знает, что люди хотят услышать все о ее романе с Брэдом и правде об их разводе, тем более что Брэд и Анджелина уже развелись, а Джен и Брэд воссоединились", — сказал инсайдер.

Также источник рассказал, что в мемуарах 55-летняя Дженнифер Энистон затронет тему материнства, расскажет о попытках ЭКО и причинах, почему она не усыновила детей.

"Главная тема ее книги: как она не только выжила, но и процветала почти 30 лет под ярким светом прожекторов. Она, конечно, напишет о том, как прославилась в сериале "Друзья" и как за эти годы имела несколько разборок с другими знаменитостями. Но ее секрет сохранения сознания во время всех взлетов и падений заключается в том, что оно окружает себя узким кругом друзей", — рассказал источник.

Долгое время Дженнифер Энистон не планировала делиться своей историей жизни, она отвечала, что написание мемуаров в ее планы не входит. Правда, уже через год она заявляла, что собирается это сделать.

За плечами актрисы два брака: в 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но через пять лет развелась. В 2015 году Энистон узаконила отношения с Джастином Теру, но развелась с ним через три года.

Напомним, американская актриса Анджелина Джоли поразила новостью об обидах от Брэда Питта. А ранее стало известно, что невеста Брэда Питта приступила к карьере модели.