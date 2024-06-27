Брэд Питт решился на решительный шаг для спасения отношений с детьми

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актер Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли, чтобы возобновить отношения со своими детьми после того, как их дочери Шайло и Вивьен отказались от его фамилии. Инсайдер отмечает, что Брэд Питт сожалеет, что поставил во главу угла борьбу с матерью своих детей.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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По словам инсайдера, теперь Питт не злоупотребляет алкоголем и стал другим человеком. Он надеется, что потом дети захотят возобновить отношения с ним.

"Никогда Брэд не представлял себе эту многолетнюю борьбу и соперничество. Он готов поднять руки вверх и сдаться", — говорит источник.

Дети пары не хотят иметь ничего общего со своим отцом.

"То, что дети отказались от его фамилии — это лишь верхушка айсберга. Брэд потратил много времени и денег, пытаясь сделать то, что, по его мнению, было правильным для его детей, но теперь он задается вопросом, стоило ли это" . — говорит инсайдер и отмечает, что главная причина, по которой он хотел сохранить винодельню Chateau Miraval, за которую борется с бывшей женой, — передать ее детям.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: приемные — Мэддокс, Захара и Пакс, а также биологические — Шайло, Нокс и Вивьен.

"Miraval был чем-то, что дети могли от него получить, и на чем могли бы строить свою жизнь, когда его не станет. Но если они этого не хотят, это бессмысленно", — говорит инсайдер.

Сейчас актер сожалеет обо всем, что произошло между ним, его бывшей супругой и детьми.

"Он сожалеет обо всем, что произошло, и знает, что не был образцовым супругом или отцом в то время, когда они были вместе. Брэд знает, что не может форсировать события, не может заставить своих детей захотеть увидеть его. Это произойдет на их условиях, но он будет рядом, когда они будут готовы", — говорит инсайдер.

Разрыв с детьми Питт переживает тяжело. Новость о заявлении Шайло об отказе от его фамилии стала для него серьезным ударом и "разбила ему сердце". Решение Шайло появилось вскоре после того, как ее младшая сестра Вивьен также отказалась от фамилии Питта.

Приемные дети не общаются с Питтом уже давно и не хотят иметь с ним ничего общего. Пакс в соцсетях называл отца "ужасным человеком", держащим в страхе своих детей, и "засранцем мирового класса", а Захара выступала в колледже, представляясь как Захара Марли Джоли.

О разводе Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили еще в 2016 году. Актриса публично обвинила бывшего супруга и решила добиться единоличной опеки над детьми, судебные споры между ними продолжаются до сих пор.

Напомним, ранее Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с дочерью. А также мы писали, что Анджелина Джоли показала новую татуировку.