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Готовьтесь к бумерангу — россияне жестко набросились на Потапа из-за Анастасии Заворотнюк

30 мая 2024 17:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Россияне захехтали Потапа — что случилось
Украинский рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко попал в скандал и вызвал шквал критики россиян и украинцев. Его обвиняют в том, что он вроде бы открыто насмехался над новостью о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Сам рэпер уже прокомментировал ситуацию и заявил о том, что это "российское ИПСО в действии".

Об этом артист написал на своей странице Instagarm.

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Потап попал в скандал

Утром, 30 мая, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о том, что ее мать после длительной борьбы с онкологией ушла из жизни. Звезде сериала "Моя прекрасная няня" было 53 года.

Через некоторое время в сети начала распространяться информация о том, что Алексей Потапенко цинично высказался в адрес Заворотнюк. Артист якобы у Stories в Intagram обрадовался этой новости и тому, что она уже никогда не сыграет в кино.

"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — якобы написал рэпер о смерти Заворотнюк.

Готовьтесь к бумерангу — россияне жестко набросились на Потапа из-за Анастасии Заворотнюк - фото 1
Якобы реакция рэпера Потапа на смерть Анастасии Заворотнюк. Фото: росСМИ

Россияне и некоторые украинцы моментально отреагировали на эту информацию, и в комментариях начали унижать артиста за то, что он искренне порадовался смерти "няни Вики".

"Можно быть украинцем, русским, китайцем, мексиканцем... но главное оставаться человеком. Потап эту роль провалил, к сожалению".

"Надеюсь, вас даже на Родине отменят после такого".

"Ну, о тебе даже и не вспомнят. Этого боишься, Потапчик, что мертвому человеку завидуешь?"

"Бумеранг уже улетает".

Россияне атаковали Потапа
Комментарии под публикацией Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/
Россияне создали фейк о Потапе
Комментарии под публикацией Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/

Реакция Потапа на обвинение

Рэпер опровергал информацию о том, что радовался смерти актрисы Анастасии Заворотнюк и заявил о том, что скриншот из соцсетей подделали пропагандисты. Артист утверждает, что раскрутка скандала со звездой "Моя прекрасная няня" ничто иное, как часть российского ИПСО.

"Российская ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, которая имеет целью выставить украинцев в негативном свете. Обо мне часто пишут, что попало, но наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве и которая сначала появилась именно в их новостях", — заявил Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

Напомним, ранее рэпер нежно поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения. А также Настя Каменских вспомнила Сергея Жадана.

Анастасия Заворотнюк
Потап
россияне
скандал
кибервойна
хейт
соцсети
пропаганда

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