Потап ніжно привітав "крихітку" Каменських із днем народження

Співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

Сьогодні співачка Настя Каменських святкує 37-річчя. З цієї нагоди її чоловік, репер Потап, ніжно привітав її.

Відповідний допис репер запостив у своєму Instagram.

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Шлюб Потапа і Насті Каменських часто обговорюється ЗМІ. Дехто вважає, що пара на межі розлучення, а все тому, що пара не часто ділиться спільними фото та виходить разом. Репер у новому дописі ніжно звернувся до дружини: "Я тобою пишаюсь, я тебе співаю, з днем Народження, Крихітко".

Потап ніжно звернувся до Каменських. Фото: instagram.com/realpotap/

Сама Каменських у свій день народження загадала бажання, щоб всі, хто ще вагається відкрити себе справжнього, перестали боятись бути собою.

Настя Каменських святкує день народження. Фото: instagram.com/kamenskux/

"Із захватом я експериментую, обожнюю бути різною, це те що надихає мене. Тому я хочу, щоб і ви зробили крок назустріч собі, розкривали світові різні грані своєї особистості та ставили себе на перше місце, незалежно від думки оточуючих. Не втрачайте свою самоідентичність, коли стикаєтесь з негативом. Адже це неймовірне щастя — не грати, а жити", — написала зірка.

Настя закликала завжди пам’ятати, що найцінніше що в нас є — це ми. Кожен з нас — індивідуальний. Кожен з нас — особистість з великої літери. Не боятися бути собою, проявляти себе та експериментувати. Не боятьися відкривати для себе щось нове і завжди йти за своїми мріями. Артистка попросила допомагати тим, кому можете і запропонувала підбірку зборів. Фоловери оббрають будь-який із них та можуть зробити внесок на посильну суму.

Нагадаємо, музиканти ТНМК зібрали українських розвідникам два мільони гривень. А раніше Настя Каменьских згадала Сергія Жадана.