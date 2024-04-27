Спокуслива Наомі Кемпбелл топлес прикрасила сторінки культового глянцю
Супермодель Наомі Кемпбелл знялась для нового номреа Harper’s Bazaar France. Супермодель позувала топлес у стилізованій Елоді Девідом зйомці.
Про це пише Harper’s Bazaar France.
Наомі Кемпбелл вразила розкішним тілом у фотосесії
У кадрі Наомі вдягнула вбрання від Loewe і Levis. Фотограф Карім Садлі зобразив модель, яка "майже чотири десятиліття на вершині модної індустрії, вражає приголомшливою фігурою, залізною волею та дисципліною".
Напередодні виставки Naomi Campbell у Лондоні, яка відкриється 22 червня 2024 року, Bazaar France написав: "Бути воїном, мати сталевий розум, знати, як наносити удари, падати і завжди підніматися, вміти вчитися на своїх помилках — ось така, здається, карма Наомі Кемпбелл".
Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.
Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.
Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у розкішній фотосесії на даху. А раніше наречений Кейт Мосс влаштував їй зйомку для модного глянцю.
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