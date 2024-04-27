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Спокуслива Наомі Кемпбелл топлес прикрасила сторінки культового глянцю

27 квітня 2024 09:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Спокуслива Наомі Кемпбелл топлес прикрасила сторінки культового глянцю
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Наомі Кемпбелл знялась для нового номреа Harper’s Bazaar France. Супермодель позувала топлес у стилізованій Елоді Девідом зйомці.

Про це пише Harper’s Bazaar France.

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Наомі Кемпбелл вразила розкішним тілом у фотосесії

У кадрі Наомі вдягнула вбрання від Loewe і Levis. Фотограф Карім Садлі зобразив модель, яка "майже чотири десятиліття на вершині модної індустрії, вражає приголомшливою фігурою, залізною волею та дисципліною".

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Напередодні виставки Naomi Campbell у Лондоні, яка відкриється 22 червня 2024 року, Bazaar France написав: "Бути воїном, мати сталевий розум, знати, як наносити удари, падати і завжди підніматися, вміти вчитися на своїх помилках — ось така, здається, карма Наомі Кемпбелл".

Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.

Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у розкішній фотосесії на даху. А раніше наречений Кейт Мосс влаштував їй зйомку для модного глянцю. 

Наомі Кемпбелл
закордонні зірки
відверті фото
фотосесія

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