Говорила с людьми, как с собаками – экспомощница шокировала подробностями работы на Наоми Кэмпбелл.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Бывшая горничная Наоми Кэмпбелл раскритиковала супермодель за то, что та привлекает внимание, демонстрируя печально известное дизайнерское платье, которое она носила во время отбывания наказания за нападение на нее. Ана Сколавино все еще травмирована инцидентом 2006 года, когда Кэмпбелл в приступе гнева швырнула в нее ее инкрустированный бриллиантами мобильный телефон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Голова Сколавино была разбита от удара, когда она пыталась уйти из квартиры звезды в Нью-Йорке.

Кэмпбелл была обязана отбыть пять дней общественных работ и уроков управления гневом, но вызвала порцию критики, когда появилась в свой последний день работ в изысканном серебристом дизайнерском платье.

И теперь культовое платье Dolce & Gabbana было представлено на выставке, посвященной ее жизни и карьере, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

"Она не должна привлекать внимание к чему-то такому ужасному. Если вы нападете на кого-то, вы должны сказать, что вам жаль. Не стоит хвастать этим и использовать случившееся для пиара. Лично я пыталась забыть о том дне и жить дальше. Но, возможно, Наоми сейчас старше, и она не получает так много модельной работы, поэтому ей нужно такое внимание. Это удивительно, но эти известные люди делают все, что хотят", — говорит женщина.

Кэмпбелл призналась в нападении

Кэмпбелл была арестована в марте 2006 года, и, сначала опровергнув претензии Анны, наконец призналась в нападении третьей степени после соглашения о признании вины с прокурорами.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Она согласилась, что бросила телефон в гневе, но опровергла, что намеревалась попасть в домработницу.

Объясняя, почему она хотела выставить платье на показ, Кэмпбелл сказала в недавнем интервью: "Это часть моей жизни. Я была открыта и вышла в своем платье. Я очень сознавала, что делаю".

Ане было 34 года, когда ее наняли убирать двухкомнатный дуплекс звезды в центре Манхэттена.

"Раньше я работала с другими знаменитостями, такими как Мик Джаггер, который был прекрасным и с ним приятно работать, и Роберт Де Неро. Но я понятия не имела, что буду работать на Наоми Кэмпбелл, пока не стало слишком поздно. В один из первых дней на работе я одна убирала ее квартиру, когда она вернулась из Лондона. Когда она приехала, она сильно поссорилась со своей личной поменицей. Наоми кричала на нее, а девушка говорила: "Кем ты себя считаешь, ты не можешь обращаться со мной так". Они поссорились еще в аэропорту, и девушка в конце концов уехала", — рассказала Ана.

Подробности инцидента с помошицей

Позже Наоми сказала женщине, что ей очень жаль и поинтересовалась, не могла бы она сделать для нее дополнительную работу, потому что ее личный помощник только что уволился. В конце концов, женщина стала ее личным помощником на неполный рабочий день, а также домработницей.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

"Сначала все было хорошо, и Наоми была довольна мной, потому что я прекрасно справилась с работой. Но это всегда были долгие часы. Иногда я начинала в 8 утра, и мы не заканчивали на следующее утро. Через неделю после того, как я начала, Наоми собиралась в Бразилию, где тропический климат, а затем в Милан, который был холодным в то время года", — вспоминает Ана.

Женщина с другой домработницей целый день упаковывала ее чемоданы.

"Она привезла с собой пять очень больших чемоданов и хотела, чтобы для каждой части путешествия выделили разные сумки. В 2 часа ночи я сказала Наоми: "Я слишком устала, я здесь с 8 утра, мне нужно идти домой". Она умоляла меня, говоря: "Пожалуйста, не оставляй меня, Ана, ты мне нужна". Нет, мне нужно идти, я вернусь утром". Я сказала: "Нет, мне нужно идти, я вернусь утром". Когда я выходила из квартиры, я услышала крик. Наоми начала кричать: "А ну, ты можешь зайти сюда, пожалуйста?", — рассказала женщина.

Она поднялась наверх, а модель кричала на другую горничную, работавшую первый день.

"Посмотри, что сделала эта глупая женщина?". Она положила белые штаны в багаж в Милан". Я сказала: "Наоми, люди совершают ошибки, пожалуйста, успокойся, чтобы я могла с ней поговорить". Но она разговаривала с людьми, как с собаками, и тебе нужна память слона, чтобы следиать за ее приказами", — говорит Ана.

Домработнице пришлось наложить швы

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл напала на Ану после того, как обвинила ее в воровстве джинсов. О том, почему она поссорилась с Кэмпбелл, Ана сказала: "Это был день, когда она должна была дать интервью Опре Уинфри дома. Я убирала квартиру, когда друг Наоми сказал мне: "Она сильно поссорилась со своим парнем в Лос-Анджелесе, и она устала, поскольку рейс задержали, поэтому будьте осторожны с ней. И не разговаривайте с ней — она в плохом настроении, и лучшее, что вы можете сделать, это молчать". Я сказала: "Хорошо", и сделала все возможное, но она нервничала и была напряжена, и все, что мы делали, было неправильным. Она кричала: "Ана, кто положил сюда цветы?". Квартира была красивой, но она перешла границу", — говорит экс-помошница.

Ана поднялась наверх и сказала: "Я больше не могу такое выносить". Извините, но я уволилась, вам нужно найти кого-то другого". Она кричала: "Нет, ты не можешь бросить меня, я одна, и у меня нет другой домработницы". Она начала бросать в меня одежду. Я сказал ей: "Мне жаль, но я закончила", и очень спокойно пошла вниз по лестнице. Тогда она взяла телефон и бросила его мне в голову и мне пришлось наложить шесть швов. Ее подруга кричала на нее, говоря: "Наоми, почему ты это сделала?". Ты сумасшедшая. Наоми была в истерике и сказала: "Простите". Она попыталась меня обнять, но я сказала: "Не приближайся ко мне" .

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Ана взяла свою сумочку и использовала передник, чтобы остановить кровотечение из головы. Она была очень поражена.

"Когда кто-то так нападает, это действительно влияет на вас. После этого я стала очень осторожна с людьми, на которых я работала, и мне стало тяжело найти работу. Я до сих пор помню то, что произошло, как это было вчера. Я не пошла в суд, потому что не хотела видеть ее снова и считала, что ее наказание было слишком мягким. Поскольку она была известна, она не получила того, чего заслуживала", — рассказала женщина.

Позже Кэмпбелл была привлечена к суду другими бывшими помощниками и домашним персоналом, выдвинувшим подобные претензии к ней.

Ана продолжила: "Другие сотрудники сказали мне, что я заслуживаю медаль, потому что мне удалось остаться на работе в течение трех месяцев, тогда как большинство ушло через несколько недель. Хорошо, что мое дело дало возможность другим людям подать на нее в суд, раньше они были сликом напуганы. Я не слышала, чтобы она на кого-то нападала в последнее время, и, возможно, она усвоила свой урок. Я слышала, что сейчас у нее есть дети, поэтому я надеюсь, что она изменила свою жизнь", — надеется женщина.

Напомним, Шон Пенн признался, бил ли Мадонну битой. А в прошлом Наоми Кэмпбелл для модного глянца снялась топлесс.