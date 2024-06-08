Наомі Кемпбелл вперше розповіла, як стала мамою

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Супермодель Наомі Кемпбелл уперше розповіла про те, що її діти народилися завдяки сурогатній матері. Перша дитина Кемпбелл з'явилася на світ, коли їй було 50 років, зараз їй 54 роки.

Про це пише Daily Mail.

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Кемпбелл ніколи не говорила про сурогатне материнство публічно. На запитання журналітсів, чи народила дітей сурогатна мати, Кемпбел відповіла: "Так". Вона також розповіла, що дочка народилася у травні 2021 року, а син — у червні 2023-го. Імена дітей Наомі розкривати не стала.

Кемпбелл також поділилася своїми думками про материнство: "Я стільки разів чула, як дівчата кажуть, що не хочуть дітей і, можливо, не захочуть у майбутньому, і я завжди говорила: "Ти передумаєш. Ти захочеш стати мамою". Я розумію, що фінансово це затратно. Але у моєї мами, наприклад, взагалі нічого не було, і тим не менш вона впоралася. Це того варте. Це приголомшливо".

Супермодель зазначила, що народження дітей змусило її багато чого переосмислити: "Мої діти для мене все. І це змушує мене відчувати страх перед майбутнім. Я хочу кращого світу для моїх дітей. Діти — на 110 відсотків мій пріоритет. Ми повинні довіритися молодому поколінню, якщо хочемо змінити цей світ. Я довіряю своїм дітям більше, ніж нам, у тому, що вони зможуть робити правильно".

Дітей Наомі Кемпбелл виховує сама — в інтерв'ю вона називає себе "матір'ю-одиначкою". Про батька (чи батьків) дітей нічого не відомо: дехто підозрює, що Наомі вдавалася до послуг донорів. Натомість відомо, що хрещеним батьком її дочки став Ленні Кравіц.

З ким зараз зустрічається Наомі Кемпбелл — невідомо. Кілька місяців тому їй приписували роман із 37-річним кінопродюсером із Саудівської Аравії Мохаммедом Аль Туркі, з яким вона з'являлася на публіці, проте невдовзі стало відомо, що вони просто друзі.

Нагадаємо, Шерон Стоун показала рідкісне фото всиновлених дітей. А раніше ми писали, що зірка молодіжних комедій народила вдома.