Гранд-финал Евровидения-2024 – где смотреть онлайн и как проголосовать за фаврита

Команда представительниц Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Уже в эту субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме пройдет гранд-финал Евровидения 2024, во время которого выберут победителя песенного конкурса. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Новини.LIVE расскажут, где посмотреть трансляцию Евровидения 2024 онлайн и как проголосовать за своих фаворитов.

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Где посмотреть финал гранд-финал Евровидение 2024

Онлайн-трансляцию финала на языке оригинала можно будет посмотреть на официальном YouТube-канале Eurovision. Для украинцев шоу традиционно будет переводить ведущий Тимур Мирошниченко, и ее можно будет посмотреть на всех диджитал-платформах "Суспільне Культура" (TV, Фейсбук).

Финал можно будет также посмотреть на YouTube-канале "Евровидение Украина" и в приложении "Дія".

Как голосовать за фаворитов на гранд-финале Евровидение 2024

В гранд-финале Евровидения примут участие 26 стран. В него вошли по 10 победителей из первого и второго полуфиналов, а также страны-основательницы песенного конкурса: Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция, а также победительница 2023 года Швеция.

В субботу, 11 мая, зрители со всех стран-участниц и остального мира смогут проголосовать за своих фаворитов. Баллы зрителей прибавят к оценкам профессиональных жюри конкурса.

По правилам конкурса, нельзя проголосовать за представителя своей страны, поэтому у украинцев есть возможность поддержать только других участников Евровидения 2024. Однако, отдать свой голос за alyona alyona & Jerry Heil смогут украинцы, которые живут за рубежом.

Проголосовать за фаворита можно двумя способами:

через сайт esc.vote

в официальном приложении Евровидения — Eurovision Song Contest.

В финале alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выступят под номером 2.

Напомним, шведский певец NEMO в розовой шубе поразил перформансом на Евровидении-2024. Также одна из песен конкурса установила рекорд у Spotify.