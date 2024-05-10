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Гранд-финал Евровидения-2024 – где смотреть и как голосовать

10 мая 2024 13:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гранд-финал Евровидения-2024 – где смотреть онлайн и как проголосовать за фаврита
Команда представительниц Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уже в эту субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме пройдет гранд-финал Евровидения 2024, во время которого выберут победителя песенного конкурса. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Новини.LIVE расскажут, где посмотреть трансляцию Евровидения 2024 онлайн и как проголосовать за своих фаворитов.

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Где посмотреть финал гранд-финал Евровидение 2024

Онлайн-трансляцию финала на языке оригинала можно будет посмотреть на официальном YouТube-канале Eurovision. Для украинцев шоу традиционно будет переводить ведущий Тимур Мирошниченко, и ее можно будет посмотреть на всех диджитал-платформах "Суспільне Культура" (TV, Фейсбук).

Финал можно будет также посмотреть на YouTube-канале "Евровидение Украина" и в приложении "Дія".

Как голосовать за фаворитов на гранд-финале Евровидение 2024

В гранд-финале Евровидения примут участие 26 стран. В него вошли по 10 победителей из первого и второго полуфиналов, а также страны-основательницы песенного конкурса: Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция, а также победительница 2023 года Швеция.

В субботу, 11 мая, зрители со всех стран-участниц и остального мира смогут проголосовать за своих фаворитов. Баллы зрителей прибавят к оценкам профессиональных жюри конкурса.

По правилам конкурса, нельзя проголосовать за представителя своей страны, поэтому у украинцев есть возможность поддержать только других участников Евровидения 2024. Однако, отдать свой голос за alyona alyona & Jerry Heil смогут украинцы, которые живут за рубежом.

Проголосовать за фаворита можно двумя способами:

  • через сайт esc.vote
  • в официальном приложении Евровидения — Eurovision Song Contest.

В финале alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выступят под номером 2.

Напомним, шведский певец NEMO в розовой шубе поразил перформансом на Евровидении-2024. Также одна из песен конкурса установила рекорд у Spotify.

Евровидение
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Jerry Heil
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Евровидение-2024

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