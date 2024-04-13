Життя Емі Вайнгауз та переворот у США — що подивитися в кіно

Лондонська прем'єра фільму "Емі Вайнгауз: Back To Black". Фото: Instagram/backtoblackfilm

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, байопік про британську співачку Емі Вайнгауз та українська стрічка "Я і Фелікс".

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Емі Вайнгауз: Back To Black

Біографічна музична драма розповідає про життя артистки з ранньої юності до всесвітньої слави. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще у 2011-му, одразу ж після смерті Вайнгауз, якій було лише 27 років. Плани на ігрове кіно постійно переносилися. На головну роль обрали британку Марісу Абелу. Усі композиції, що звучать у кадрі, акторка співала сама.

Повстання Штатів

Події розгортаються у найближчому майбутньому. Сполученими Штатами Америки котиться нищівна та всеохоплююча громадянська війна. Почалося з бажання кількох південних штатів відділитися, і тепер уся країна охоплена бойовими діями. Група журналістів, серед яких відома репортерка (Кірстен Данст), яка і раніше часто знімала збройні конфлікти, рухаються у напрямку столиці, Вашингтона.

Стає очевидним, що керівництво країни перетворилося на диктатуру, а повстанські угрупування повсюдно чинять воєнні злочини. Виробництвом бойовика та драми займалася компанія А24, і цей проєкт став найдорожчим у її історії з бюджетом в 50 млн доларів.

Почерк кілера

За сюжетом американської кримінальної драми детектив поліції Чикаго Ден Лоусон (Семюел Л. Джексон) помічає схожість між вбивствами, які він розслідував п’ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон.

У стрічці, яку відзняв режисер Террі Мак-Доно, одну з головних ролей зіграв французький актор Венсан Кассель.

Я і Фелікс

Українська драма є дебютною повнометражною художньою стрічкою режисерки Ірини Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин"). В основу сюжету ліг біографічний твір "Хто ти такий?" Артема Чеха, чоловіка режисерки.

За сюжетом, у провінційному містечку у пострадянській Україні Ольга (Анастасія Карпенко) виховує сина Тимофія. Батько хлопчика постійно кудись зникає, тож Тимофій його майже не знає. Коли у бабусі з’являється новий супутник життя Фелікс (Юрій Іздрик), хлопчик швидко знаходить з ним спільну мову.

Павуче лігво

Французький фільм жахів зняв режисер Себастьєн Ванічек за сценарієм, який він написав спільно з Флораном Бернаром. Місцем для зйомок стала впізнавана споруда у департаменті Сена-Сен-Дені, що на північ від Парижу.

Молодий хлопець разом зі своєю сестрою Манон та друзями живуть в закинутій багатоповерхівці. Колекція екзотичних тварин Калеба поповнюється рідкісним павуком. Спершу його втеча зіпсувала день лише хлопцю. Коли стало зрозуміло, як швидко розмножується ця тварина, всім стало не до жартів. Павук, що втік, вивів настільки численне потомство, що людям тут місця не лишилось.

Приборкувачка драконів

Анімаційну стрічку створено у співпраці Іспанії та Китаю. У основі сюжету — роман Керол Вілкінсон. Художники працювали над проєктом понад шість років.

За сюжетом, у давньому Китаї настали темні часи. Дракони, що колись були вірними друзями людей, роками винищувались, на них полювали та утримували в клітках. Маленьку Пін це завжди непокоїло. Вона сирота, до того ж росте в неволі, тому добре знає, як це, коли ти не належиш сам собі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що голлівудський актор Кіану Рівз травмувався на зйомках нового фільму.