Жизнь Эми Уайнхаус и переворот в США — что посмотреть в кино

Лондонская премьера фильма "Эми Уайнхаус: Back To Black". Фото: Instagram/backtoblackfilm

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, байопик о британской певице Эми Уайнхаус и украинская лента "Я и Феликс".

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Эми Уайнхаус: Back To Black

Биографическая музыкальная драма рассказывает о жизни артистки с ранней юности до всемирной славы. Желание снять подобный фильм возникло у создателей еще в 2011-м, сразу после смерти Уайнхаус, которой было всего 27 лет. Планы на игровое кино постоянно переносились. На главную роль избрали британку Марису Абелу. Все звучащие в кадре композиции актриса пела сама.

Восстание Штатов

События разворачиваются в обозримом будущем. Соединенными Штатами Америки катится сокрушительная и всеобъемлющая гражданская война. Началось с желания нескольких южных штатов отделиться, и сейчас вся страна охвачена боевыми действиями. Группа журналистов, среди которых известная репортер (Кирстен Данст), по-прежнему часто снимавшая вооруженные конфликты, двигаются в направлении столицы, Вашингтона.

Становится очевидным, что руководство страны превратилось в диктатуру, а повстанческие группировки повсеместно совершают военные преступления. Производством боевика и драмы занималась компания А24, и данный проект стал самым дорогим в ее истории с бюджетом в 50 млн долларов.

Почерк киллера

По сюжету американской криминальной драмы детектив полиции Чикаго Дэн Лоусон (Сэмюэл Л. Джексон) замечает сходство между убийствами, которые он расследовал пять лет назад, и серией убийств, недавно произошедших в Шотландии. Совпадения в деталях преступлений не дают ему покоя, поэтому он решает ехать за границу.

В картине, которую снял режиссер Терри Мак-Доно, одну из главных ролей сыграл французский актер Венсан Кассель.

Я и Феликс

Украинская драма является дебютной полнометражной художественной лентой режиссера Ирины Цылик ("Земля голубая, как апельсин"). В основу сюжета легло биографическое произведение "Кто ты такой?" Артема Чеха, мужа режиссера.

По сюжету в провинциальном городке в постсоветской Украине Ольга (Анастасия Карпенко) воспитывает сына Тимофея. Отец мальчика постоянно исчезает, поэтому Тимофей его почти не знает. Когда у бабушки появляется новый спутник жизни Феликс (Юрий Издрик), мальчик быстро находит с ним общий язык.

Паутинное логово

Французский ужастик снял режиссер Себастьен Ваничек по сценарию, который он написал совместно с Флораном Бернаром. Местом для съемок стало узнаваемое сооружение в департаменте Сена-Сен-Дени севернее Парижа.

Молодой парень вместе со своей сестрой Манон и друзьями живут в заброшенной многоэтажке. Коллекция экзотических животных Калеба пополняется редким пауком. Сначала его бегство испортило день только парню. Когда стало понятно, как быстро размножается это животное, всем стало не до шуток. Сбежавший паук вывел настолько многочисленное потомство, что людям здесь места не осталось.

Укротительница драконов

Анимационная лента создана в сотрудничестве Испании и Китая. В основе сюжета — роман Кэрол Уилкинсон. Художники работали над проектом более шести лет.

По сюжету в древнем Китае наступили темные времена. Драконы, когда-то верные друзья людей, годами истреблялись, на них охотились и их держали в клетках. Маленькую Пин это всегда беспокоило. Она сирота, к тому же растет в неволе, поэтому хорошо знает, как это, когда ты не принадлежишь сам себе.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что голливудский актер Киану Ривз получил травму на съемках нового фильма.