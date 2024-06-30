Аліна Гросу поділась подробицями свого таємничого весілля

Гросу вперше прокоментувала своє весілля та побут з чоловіком
В березні співачка Аліна Гросу повідомила, що вдруге вийшла заміж. Артистка приховує ім’я обранця і навіть не показує його. Вперше вона розповіла деталі весілля, а також спільного побуту з чоловіком.
Про це повідомив шоумен Слава Дьомін.
Друге весілля Аліни Гросу
Про те, що артистка вийшла заміж, знали лише рідні. Більшість друзів Гросу дізналися про це вже по факту. За словами Аліни, яка зараз бере участь в зйомках одного з американських кінопроєктів, їй та чоловікові хотілося, аби це свято було лише для них.
"Ніякого грандіозного весілля, як перше, у нас не було. Чому? По-перше, це не на часі, а по-друге, сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, а не щось таке помпезне і тому подібне", — розповіла співачка.
Зараз 29-річна артистка живе в Лос-Анджелесі. За словами Аліни, в них з чоловіком немає персоналу, побутом вони займаються самі.
"Я так вирішила, що ми впораємося самі. І в нас, в принципі, по хаті все 50 на 50. І мені зручно, і дякую йому, що так вирішила… На чоловікові сміття, на мені — сніданки", — підсумувала Аліна.
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