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Гросу вперше прокоментувала своє весілля та побут з чоловіком

30 червня 2024 08:16
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Стас Кожушко
Редактор
Аліна Гросу поділась подробицями свого таємничого весілля
Співачка Аліна Гросу. Фото: Instagram/alina_grosu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В березні співачка Аліна Гросу повідомила, що вдруге вийшла заміж. Артистка приховує ім’я обранця і навіть не показує його. Вперше вона розповіла деталі весілля, а також спільного побуту з чоловіком. 

Про це повідомив шоумен Слава Дьомін

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Друге весілля Аліни Гросу

Про те, що артистка вийшла заміж, знали лише рідні. Більшість друзів Гросу дізналися про це вже по факту. За словами Аліни, яка зараз бере участь в зйомках одного з американських кінопроєктів, їй та чоловікові хотілося, аби це свято було лише для них.

"Ніякого грандіозного весілля, як перше, у нас не було. Чому? По-перше, це не на часі, а по-друге, сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, а не щось таке помпезне і тому подібне", — розповіла співачка.

Зараз 29-річна артистка живе в Лос-Анджелесі. За словами Аліни, в них з чоловіком немає персоналу, побутом вони займаються самі. 

"Я так вирішила, що ми впораємося самі. І в нас, в принципі, по хаті все 50 на 50. І мені зручно, і дякую йому, що так вирішила… На чоловікові сміття, на мені — сніданки", — підсумувала Аліна.

Співачка Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу з чоловіком. Фото: Instagram/alina_grosu

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вперше розсекретила різницю з нареченим. Також ми розповідали, чому Настя Каменських продовжує співати російською мовою.

Аліна Гросу
весілля
українські зірки
співачка

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