Каменських заявила, що співатиме російськомовні треки — реакція українців

Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

В мережі активно обговорюють виступ співачки Насті Каменських (NK) за кордоном, на якому вона виконує російськомовні пісні. До цього артистка казала, що цього не робитиме. Тепер вона пояснила свою позицію.

Відповідний сюжет з’явився в програмі "Ранок у великому місті".

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Чому Каменських співає російською

В інтерв’ю у 2022 році блогерка Аліна Доротюк запитала в Насті, чи розглядає вона після перемоги України повернутися до виконання пісень російською. На що Каменських відповіла: "Чи буду я співати російською мовою? Ні". Втім зараз, під час війни, 37-річна артистка це робить, щоправда, за кордоном.

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального", — заявила Каменських.

За словами артистки, найголовніше, що в неї є чітка громадянська позиція, яку вона показує своїми діями. А щодо хейту, Каменських вірить — це боти. В нещодавньому інтерв’ю Настя зазначила, що українці не можуть подібне писати в мережі.

Реакція українців на позицію Каменських

Творці порталу "МУЗВАР" зазначили, що така зміна поглядів схожа на "відвертий саботаж".

"Адже вже не перший місяць "пліткують", що стара гвардія українського шоубізу готується до масштабної промо кампанії "нові пісні — українською, старі — російською". Бо нові хіти аудиторії не заходять, а старі гарно не перекладаються. Хто зна, можливо NK вирішила стати першою "амбасадоркою" такого бунту. Олексій Потапенко не рахується", — написали в "МУЗВАР".

Під відео порталу на цю тематику в Instagram думки українців розділилися. Чимало користувачів соцмереж підтримали Каменських. Приблизно стільки ж висловили позицію, що російськомовному репертуару не місце в нашому шоу-бізнесі.

На двох стільцях хоче всидіти? Дупа розірветься.

Я повністю підтримую Настю, це її треки нехай робить що хоче. Хочу зазначити, що Настя не випускає нових російськомовних треків на відміну від однієї співачки (натякає на Світлану Лободу. — Ред.).

Настя тільки приїхала (в Київ, була за кордоном. — Ред.), а вже зрозуміла, що не дарма поїхала.

Жах, скільки вас тут лояльних. Через рік уже на концерти росіян знову підете? Це піпець, як швидко ви стали знову толерантними до російської, а війна ще навіть не закінчилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не вважає Настю Каменських та Потапа патріотами. Також ми розповідали, що Каменських кардинально змінила своє ставлення до спорту.