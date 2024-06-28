Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каменських пояснила, чому продовжує співати російською мовою — реакція українців arrow

Каменських пояснила, чому продовжує співати російською мовою — реакція українців

28 червня 2024 06:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Каменських заявила, що співатиме російськомовні треки — реакція українців
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мережі активно обговорюють виступ співачки Насті Каменських (NK) за кордоном, на якому вона виконує російськомовні пісні. До цього артистка казала, що цього не робитиме. Тепер вона пояснила свою позицію.

Відповідний сюжет з’явився в програмі "Ранок у великому місті".

Читайте також:

Чому Каменських співає російською

В інтерв’ю у 2022 році блогерка Аліна Доротюк запитала в Насті, чи розглядає вона після перемоги України повернутися до виконання пісень російською. На що Каменських відповіла: "Чи буду я співати російською мовою? Ні". Втім зараз, під час війни, 37-річна артистка це робить, щоправда, за кордоном.

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального", — заявила Каменських.

За словами артистки, найголовніше, що в неї є чітка громадянська позиція, яку вона показує своїми діями. А щодо хейту, Каменських вірить — це боти. В нещодавньому інтерв’ю Настя зазначила, що українці не можуть подібне писати в мережі.

Реакція українців на позицію Каменських

Творці порталу "МУЗВАР" зазначили, що  така зміна поглядів схожа на "відвертий саботаж". 

"Адже вже не перший місяць "пліткують", що стара гвардія українського шоубізу готується до масштабної промо кампанії "нові пісні — українською, старі — російською". Бо нові хіти аудиторії не заходять, а старі гарно не перекладаються. Хто зна, можливо NK вирішила стати першою "амбасадоркою" такого бунту. Олексій Потапенко не рахується", — написали в "МУЗВАР".

Під відео порталу на цю тематику в Instagram думки українців розділилися. Чимало користувачів соцмереж підтримали Каменських. Приблизно стільки ж висловили позицію, що російськомовному репертуару не місце в нашому шоу-бізнесі. 

  • На двох стільцях хоче всидіти? Дупа розірветься.
  • Я повністю підтримую Настю, це її треки нехай робить що хоче. Хочу зазначити, що Настя не випускає нових російськомовних треків на відміну від однієї співачки (натякає на Світлану Лободу. — Ред.).
  • Настя тільки приїхала (в Київ, була за кордоном. — Ред.), а вже зрозуміла, що не дарма поїхала.
  • Жах, скільки вас тут лояльних. Через рік уже на концерти росіян знову підете? Це піпець, як швидко ви стали знову толерантними до російської, а війна ще навіть не закінчилась.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не вважає Настю Каменських та Потапа патріотами. Також ми розповідали, що Каменських кардинально змінила своє ставлення до спорту.

російська мова
музика
Настя Каменських
соцмережі
пісні
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024