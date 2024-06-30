Алина Гросу поделась подробностями своей таинственной свадьбы

Певица Алина Гросу. Фото: Instagram/alina_grosu

В марте певица Алина Гросу сообщила, что во второй раз вышла замуж. Артистка скрывает имя избранника и даже не показывает его. Впервые она рассказала детали свадьбы и совместного быта с мужем.

Об этом сообщил шоумен Слава Демин.

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Вторая свадьба Алины Гросу

О том, что артистка вышла замуж, знали только родные. Большинство друзей Гросу узнали об этом уже по факту. По словам Алины, которая сейчас участвует в съемках одного из американских кинопроектов, ей и мужу хотелось, чтобы этот праздник был лишь для них.

"Никакой грандиозной свадьбы, как первая, у нас не было. Почему? Во-первых, это не ко времени, а во-вторых, семейная жизнь и счастье в ней зависит не от того, какой была свадьба. Да, был себе такой хороший вечер, а не что-то такое помпезное и тому подобное", — рассказала певица.

Сейчас 29-летняя артистка живет в Лос-Анджелесе. По словам Алины, у них с мужем нет персонала, бытом они занимаются сами.

"Я так решила, что мы справимся сами. И у нас, в принципе, по дому все 50 на 50. И мне удобно, и благодарю его, что так решили… На муже мусор, на мне — завтраки", — подытожила Алина.

Певица Алина Гросу с мужем. Фото: Instagram/alina_grosu

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