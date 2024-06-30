Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гросу впервые прокомментировала свою свадьбу и быт с мужем arrow

Гросу впервые прокомментировала свою свадьбу и быт с мужем

30 июня 2024 08:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Алина Гросу поделась подробностями своей таинственной свадьбы
Певица Алина Гросу. Фото: Instagram/alina_grosu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В марте певица Алина Гросу сообщила, что во второй раз вышла замуж. Артистка скрывает имя избранника и даже не показывает его. Впервые она рассказала детали свадьбы и совместного быта с мужем.

Об этом сообщил шоумен Слава Демин.

Читайте также:

Вторая свадьба Алины Гросу

О том, что артистка вышла замуж, знали только родные. Большинство друзей Гросу узнали об этом уже по факту. По словам Алины, которая сейчас участвует в съемках одного из американских кинопроектов, ей и мужу хотелось, чтобы этот праздник был лишь для них.

"Никакой грандиозной свадьбы, как первая, у нас не было. Почему? Во-первых, это не ко времени, а во-вторых, семейная жизнь и счастье в ней зависит не от того, какой была свадьба. Да, был себе такой хороший вечер, а не что-то такое помпезное и тому подобное", — рассказала певица.

Сейчас 29-летняя артистка живет в Лос-Анджелесе. По словам Алины, у них с мужем нет персонала, бытом они занимаются сами.

"Я так решила, что мы справимся сами. И у нас, в принципе, по дому все 50 на 50. И мне удобно, и благодарю его, что так решили… На муже мусор, на мне — завтраки", — подытожила Алина.

Певица Алина Гросу
Певица Алина Гросу с мужем. Фото: Instagram/alina_grosu

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко впервые рассекретила разницу с женихом. Также мы рассказывали, почему Настя Каменских продолжает петь на русском языке.

Алина Гросу
свадьба
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны