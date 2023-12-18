Группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ на сольном концерте в столице собрала миллион гривен для ВСУ

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент группы

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отыграла большой сольный концерт в сопровождении оркестра в столице в эксклюзивном формате. Около 20 музыкантов выступили одновременно на сцене. Кроме участников группы, было и 14 приглашенных музыкантов оркестра, которые играли на духовых и струнных инструментах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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В унисон с БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зал пропел хиты "Зорі запалали", "ДИМ", "Весь світ", "Без неї ніяк", "Буду з тобою" и другие известные песни.

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент группы

Также, эксклюзивно для киевских слушателей группа сыграла песни, которые не исполняют в других городах украинского тура — "Мільярди", "До небес" и "24/02".

А во время исполнения "Моя країна" состоялся флешмоб — присутствующие подняли флаги Украины, а те, кто не принес флаги с собой — подняли телефоны с изображением украинского флага. Зал залился желто-голубыми цветами.

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент группы

После этого Сергей Танчинец поблагодарил всех, кто стоит на защите нашей страны: "Я хочу, чтобы мы сейчас поблагодарили всех людей, которые приближают нашу неизбежную украинскую Победу. В первую очередь это, конечно, Вооруженные Силы Украины! Давайте поблагодарим громкими аплодисментами также всех волонтеров, военных и гражданских врачей, пограничников, ГСЧС-никам, СБУ и ГУР, энергетиков и конечно учителей, которые, несмотря ни на что, продолжают учить наших с вами детей".

Благодаря концерту в Киеве БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вместе со зрителями удалось собрать 1 000 000 грн на нужды Вооруженных Сил Украины, которые за день до концерта передали благотворительному фонду Сергея Притулы. На все эти средства будут закуплены FPV дроны.

В ходе концерта также проводился благотворительный аукцион. Среди лотов был флаг Украины с подписями музыкантов группы, гитара БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, переданный военными тубус от Javelin, а также футбольный мяч ФК "Динамо" с автографами всей футбольной команды.

Певица TAYANNA. Фото: менеджмент группы

Злата Огневич и Сергей Танчинец. Фото: менеджмент группы

Приглашенными звездными гостями стали певица Злата Огневич и TAYANNA, с которой трек "А ти…" впервые прозвучал вживую. Дальше БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вместе со Златой Огневич зажгли зал дуэтной песней "Народжені вільними", которая уже успела стать хитом и пелась поклонниками в унисон.

На бис прозвучали хиты "Буду з тобою" и "Зорі запалали", во время которой в зале образовалось звездное небо из фонариков на зрительских телефонах.

Невероятная атмосфера царила в зале, когда в завершение концерта три тысячи человек в унисон спели гимн Украины.

"Купленный вами билет на наш концерт — это донат для украинских военных, а тем самым вклад в нашу Победу. Большую часть этих средств мы тратим на закупку дронов и автомобилей для ВСУ. Война началась еще в 2014 году, но 24 февраля 2022 года каждый из нас почувствовал этот ад на себе. В этот день украинский народ начал движение к настоящей Независимости. Нет другого пути у нас с вами, как путь к Победе. И именно сейчас, весь украинский народ, и в первую очередь — Вооруженные Силы Украины, двигают нашу Страну к этой неизбежной, украинской Победе", — Сергей Танчинец.

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