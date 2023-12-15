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Гурт Kalush Orchestra випустив пісню про сильні почуття, які не знають меж

15 грудня 2023 16:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Гурт Kalush Orchestra випустив пісню про сильні почуття, які не знають меж
Гурт Kalush Orchestra. Фото: менеджмент гурту
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Kalush Orchestra презентував нову ліричну композицію та кліп до неї. У відео його учасники представлені в нових образах.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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"Це любов" — це перша пісня, яку Kalush Orchestra представив після релізу "Вогонь горить" без участі одного з ключових персонажів гурту Олега Псюка. Новий реліз став початком трансформації Kalush Orchestra до мультифронтмен-гурту з трьома основними учасниками: з трьома основними учасниками: Сашею Табом, Олегом Псюком та Тимофієм Музичуком. Гурт дорослішає: образи змінюються з етнічних до сучасних, пісні несуть більш глибинний сенс.

 

"Якщо ви любили по-справжньому, трек "Це любов" нагадає вам почуття, коли світ зупиняється, якщо з вами знаходиться "та сама" людина і як світ перевертається, коли її нема поряд. Коли все не має значення, а мають значення тільки "ви", а все інше — не помічається і стає другорядним. Нам дуже б хотілося б, щоб наша нова пісня знайшла своє місце в серцях наших прихильників", — коментує прем’єру Тимофій Музичук.

Нова пісня Kalush Orchestra розповідає про силу кохання та важливість взаєморозуміння в будь-яких життєвих обставинах та підкреслює, що справжнє кохання перетинає всі можливі кордони й існує попри все.

Нагадаємо, співачка SWOIIA представила трек для Нацвідбору Євробачення 2024.

Раніше пісня Макса Барських стала офіційним саундтреком фільму про злочини Росії в Україні.

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