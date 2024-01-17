Группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ открыли сбор на полмиллиона гривен в честь своего 25-летия

Солист группы Сергей Танчинец. Фото: менеджмент группы

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ впервые поделилась уникальными архивными кадрами к своему 25-летию. Музыканты объявили сбор на 25 FPV-дронов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Благодаря донатам более 100 и 300 гривен у фанатов есть возможность выиграть брендированную продукцию с автографом и даже личную встречу с группой.

"Сегодня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 25 лет! По этому случаю, мы объявляем свой первый праздничный сбор на FPV-дроны для ВСУ. 25 ЛЕТ = 25 FPV-ДРОНОВ. Единственное наше желание в этот день — такое же, как и у абсолютно всех украинцев. Победа !", — комментирует пост группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Группа поделилась эксклюзивными кадрами со своих первых концертов в начале 2000-х, ранними видеоклипами и отревками участия в разных талант-шоу в своем эксклюзивном видео к 25-летию.

С начала полномасштабного вторжения группа собрала помощи ВСУ на сумму около 50 миллионов гривен.

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