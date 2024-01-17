Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ открыла сбор на полмиллиона гривен в честь своего 25-летия arrow

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ открыла сбор на полмиллиона гривен в честь своего 25-летия

17 января 2024 14:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ открыли сбор на полмиллиона гривен в честь своего 25-летия
Солист группы Сергей Танчинец. Фото: менеджмент группы
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ впервые поделилась уникальными архивными кадрами к своему 25-летию. Музыканты объявили сбор на 25 FPV-дронов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали для ВСУ 50 миллионов гривен

Благодаря донатам более 100 и 300 гривен у фанатов есть возможность выиграть брендированную продукцию с автографом и даже личную встречу с группой.

 

"Сегодня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 25 лет! По этому случаю, мы объявляем свой первый праздничный сбор на FPV-дроны для ВСУ. 25 ЛЕТ = 25 FPV-ДРОНОВ. Единственное наше желание в этот день — такое же, как и у абсолютно всех украинцев. Победа !", — комментирует пост группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Группа поделилась эксклюзивными кадрами со своих первых концертов в начале 2000-х, ранними видеоклипами и отревками участия в разных талант-шоу в своем эксклюзивном видео к 25-летию.

С начала полномасштабного вторжения группа собрала помощи ВСУ на сумму около 50 миллионов гривен.

Напомним, Оля Полякова в день рождения презентует украиноязычный альбом золотых хитов.

Раньше Пэрис Хилтон забавными фотографиями поздравила сына с днем рождения.

День рождения
украинские звезды
дроны
группа "Без обмежень"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме