Гурт Coldplay виплатив ексменеджеру кілька мільйонів доларів

Учасники британського гурту Coldplay. Фото: Instagram/coldplay

Майже рік тривали гучні суперечки між гуртом Coldplay та колишнім менеджером титулованого британського колективу. Дейв Голмс працював з музикантами трохи менше чверті століття.

Про це повідомляє The Sun.

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Голмс припинив співпрацю з гуртом у 2022 році. Він був менеджером Coldplay 22 роки, майже із заснування (1998). Втім уже у 2023-му Дейв подав позов на гурт через суперечку щодо контракту.

За його словами, він допоміг організувати сеанси звукозапису для Coldplay для нового альбому, але фронтмен Кріс Мартін та менеджмент відмовилися платити. В суді Голмс вимагав 10 млн фунтів стерлінгів (12,8 млн доларів).

У жовтні минулого року менеджмент Coldplay подав зустрічний позов проти Голмса, заявивши, що той повинен відшкодувати їм понад 14 млн фунтів (18 млн доларів). Мовляв, Дейв взяв дві позики в Live Nation, про які в Coldplay не знали.

Також музиканти звинуватили Голмса в бюджетних витратах під час світового туру Music of the Spheres — 17,5 млн фунтів (22,3 млн доларів). В підсумку в Coldplay пішли на поступки. Вони заплатили колишньому менеджеру кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Музиканти розв’язали суперечку, щоб не розголошувати внутрішню інформацію в суді.

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