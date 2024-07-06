Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гурт Coldplay поставив крапку в гучній судовій справі на мільйони доларів arrow

Гурт Coldplay поставив крапку в гучній судовій справі на мільйони доларів

6 липня 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гурт Coldplay виплатив ексменеджеру кілька мільйонів доларів
Учасники британського гурту Coldplay. Фото: Instagram/coldplay
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Майже рік тривали гучні суперечки між гуртом Coldplay та колишнім менеджером титулованого британського колективу. Дейв Голмс працював з музикантами трохи менше чверті століття.

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Coldplay вже не судиться з ексменеджером

Голмс припинив співпрацю з гуртом у 2022 році. Він був менеджером Coldplay 22 роки, майже із заснування (1998). Втім уже у 2023-му Дейв подав позов на гурт через суперечку щодо контракту. 

За його словами, він допоміг організувати сеанси звукозапису для Coldplay для нового альбому, але фронтмен Кріс Мартін та менеджмент відмовилися платити. В суді Голмс вимагав 10 млн фунтів стерлінгів (12,8 млн доларів).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dave Holmes (@daveholmes)

У жовтні минулого року менеджмент Coldplay подав зустрічний позов проти Голмса, заявивши, що той повинен відшкодувати їм понад 14 млн фунтів (18 млн доларів). Мовляв, Дейв взяв дві позики в Live Nation, про які в  Coldplay не знали. 

Також музиканти звинуватили Голмса в бюджетних витратах під час світового туру Music of the Spheres — 17,5 млн фунтів (22,3 млн доларів). В підсумку в Coldplay пішли на поступки. Вони заплатили колишньому менеджеру кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Музиканти розв’язали суперечку, щоб не розголошувати внутрішню інформацію в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у справі навколо смерті голлівудського актора Меттью Перрі з'явилося ще одне зіркове прізвище. Також ми розповідали, яку пораду дала мама співачки Дженніфер Лопес щодо її розлучення з Беном Аффлеком.

суд музика артисти закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання