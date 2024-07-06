Группа Coldplay выплатила бывшему менеджеру несколько миллионов долларов

Участники британской группы Coldplay. Фото: Instagram/coldplay

Почти год шли громкие споры между группой Coldplay и бывшим менеджером титулованного британского коллектива. Дэйв Холмс работал с музыкантами чуть менее четверти столетия.

Об этом сообщает The Sun.

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Холмс прекратил сотрудничество с группой в 2022 году. Он был менеджером Coldplay 22 года, почти с момента основания (1998). Впрочем, уже в 2023-м Дэйв подал иск на группу из-за спора по контракту.

По его словам, он помог организовать сеансы звукозаписи для Coldplay для нового альбома, но фронтмен Крис Мартин и менеджмент отказались платить. В суде Холмс требовал 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов).

В октябре прошлого года менеджмент Coldplay подал встречный иск против Холмса, заявив, что тот должен возместить им более 14 млн фунтов (18 млн долларов). Мол, Дэйв взял два займа у Live Nation, о которых в Coldplay не знали.

Также музыканты обвинили Холмса в бюджетных расходах во время мирового тура Music of the Spheres — 17,5 млн фунтов (22,3 млн долларов). В итоге в Coldplay пошли на уступки. Они заплатили бывшему менеджеру несколько миллионов фунтов стерлингов. Музыканты разрешили спор, чтобы не разглашать внутреннюю информацию в суде.

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