Coldplay та Стінг виступили за звільнення іранського репера Тумаджа Салехі — деталі

Іранський репер Тоомадж Салехі. Фото: instagram.com/toomajofficial/

Понад 100 діячів музики і культури, серед яких британський гурт Coldplay та співак Стінг, підписали заяву із закликом звільнити іранського репера Тумаджа Салехі, якого засудили до смертної кари. Артист організував акцію протесту на підтримку прав жінок та випустив кліп на підтримку України.

Про це повідомляє The Guardian.

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Своєю музикою Салехі відверто підтримав демонстрації, що відбулися через кілька місяців після смерті Махси Аміні, жінки, яка померла під вартою в поліції у 2022 році після арешту за носіння начебто "неналежного хіджабу".

У вересні 2022 року його було заарештовано за протести, і він провів рік і 21 день у в'язниці, у тому числі 252 дні в опричній камері. Після звільнення під заставу він зізнався, що у в'язниці його жорстоко катували.

Через два тижні після звільнення, у грудні 2023 року, його знову заарештували і звинуватили у "корупції на Землі".

24 квітня Салехі був засуджений до смертної кари судом міста Ісфахан. Понад 100 діячів музики та культури, серед яких британський гурт Coldplay та співак Стінг, вирішили підтримати репера та підписали заяву із закликом звільнити його від смертної кари.

"Як художники, музиканти, письменники та провідні культурні діячі ми солідарні з Тоомаджем Салехі. Ми закликаємо негайно скасувати його смертний вирок і негайно звільнити його з-під варти, знявши всі інші звинувачення", — йдеться у заяві.

Тумаджа Салехі підтримав Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він випустив кліп, на кадрах якого вдягнув жовто-блакитну стрічку та символічно зав'язав "закривавлені очі" пов'язкою.

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також відомий голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку.