Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Coldplay та Стінг закликають звільнити від смертної кари іранського репера, який підтримав Україну arrow

Coldplay та Стінг закликають звільнити від смертної кари іранського репера, який підтримав Україну

11 травня 2024 15:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Coldplay та Стінг виступили за звільнення іранського репера Тумаджа Салехі — деталі
Іранський репер Тоомадж Салехі. Фото: instagram.com/toomajofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Понад 100 діячів музики і культури, серед яких британський гурт Coldplay та співак Стінг, підписали заяву із закликом звільнити іранського репера Тумаджа Салехі, якого засудили до смертної кари. Артист організував акцію протесту на підтримку прав жінок та випустив кліп на підтримку України.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Гурт Coldplay та співак Стінг виступили за звільнення іранського репера Тумаджа Салехі

Своєю музикою Салехі відверто підтримав демонстрації, що відбулися через кілька місяців після смерті Махси Аміні, жінки, яка померла під вартою в поліції у 2022 році після арешту за носіння начебто "неналежного хіджабу". 

У вересні 2022 року його було заарештовано за протести, і він провів рік і 21 день у в'язниці, у тому числі 252 дні в опричній камері. Після звільнення під заставу він зізнався, що у в'язниці його жорстоко катували.

Через два тижні після звільнення, у грудні 2023 року, його знову заарештували і звинуватили у "корупції на Землі".

24 квітня Салехі був засуджений до смертної кари судом міста Ісфахан. Понад 100 діячів музики та культури, серед яких британський гурт Coldplay та співак Стінг, вирішили підтримати репера та підписали заяву із закликом звільнити його від смертної кари.

"Як художники, музиканти, письменники та провідні культурні діячі ми солідарні з Тоомаджем Салехі. Ми закликаємо негайно скасувати його смертний вирок і негайно звільнити його з-під варти, знявши всі інші звинувачення", — йдеться у заяві.

Тумаджа Салехі підтримав Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він випустив кліп, на кадрах якого вдягнув жовто-блакитну стрічку та символічно зав'язав "закривавлені очі" пов'язкою.

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також відомий голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку.

Іран
суд
страта
петиція
репер
закордонні зірки
покарання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина