Группа Kalush Orchestra выпустила песню о сильных чувствах, не знающих границ

Группа Kalush Orchestra. Фото: менеджмент группы

Группа Kalush Orchestra представила новую лирическую композицию и клип к ней. В видео его участники представлены в новых образах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Чувственный трек Kalush Orchestra

"Це любов" — это первая песня, которую Kalush Orchestra представили после релиза "Вогонь горить" без участия одного из ключевых персонажей группы Олега Псюка. Новый релиз стал началом трансформации Kalush Orchestra в мультифронтмен-группу с тремя основными участниками: с тремя основными участниками: Сашей Табом, Олегом Псюком и Тимофеем Музычуком. Группа взрослеет: образы меняются с этнических к современным, песни несут более глубинный смысл.

"Если вы любили по-настоящему, трек "Це любов" напомнит вам чувство, когда мир останавливается, если с вами находится "тот самый" человек и как мир переворачивается, когда его не рядом. Когда все не имеет значения, а имеет значение только "Вы", а все остальное — не замечается и становится второстепенным. Нам очень бы хотелось, чтобы наша новая песня нашла свое место в сердцах наших поклонников", — комментирует премьеру Тимофей Музычук.

Новая песня Kalush Orchestra рассказывает о силе любви и важности взаимопонимания в любых жизненных обстоятельствах и подчеркивает, что настоящая любовь преодолевает все возможные границы и существует, несмотря ни на что.

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