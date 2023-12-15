Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа Kalush Orchestra выпустила песню о сильных чувствах, не знающих границ arrow

Группа Kalush Orchestra выпустила песню о сильных чувствах, не знающих границ

15 декабря 2023 16:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Группа Kalush Orchestra выпустила песню о сильных чувствах, не знающих границ
Группа Kalush Orchestra. Фото: менеджмент группы
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Группа Kalush Orchestra представила новую лирическую композицию и клип к ней. В видео его участники представлены в новых образах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Чувственный трек Kalush Orchestra

"Це любов" — это первая песня, которую Kalush Orchestra представили после релиза "Вогонь горить" без участия одного из ключевых персонажей группы Олега Псюка. Новый релиз стал началом трансформации Kalush Orchestra в мультифронтмен-группу с тремя основными участниками: с тремя основными участниками: Сашей Табом, Олегом Псюком и Тимофеем Музычуком. Группа взрослеет: образы меняются с этнических к современным, песни несут более глубинный смысл.

 

"Если вы любили по-настоящему, трек "Це любов" напомнит вам чувство, когда мир останавливается, если с вами находится "тот самый" человек и как мир переворачивается, когда его не рядом. Когда все не имеет значения, а имеет значение только "Вы", а все остальное — не замечается и становится второстепенным. Нам очень бы хотелось, чтобы наша новая песня нашла свое место в сердцах наших поклонников", — комментирует премьеру Тимофей Музычук.

Новая песня Kalush Orchestra рассказывает о силе любви и важности взаимопонимания в любых жизненных обстоятельствах и подчеркивает, что настоящая любовь преодолевает все возможные границы и существует, несмотря ни на что.

Напомним, певица SWOIIA представила трек для Нацотбора Евровидения 2024 года.

Ранее песня Макса Барских стала официальным саундтреком фильма о преступлениях России в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме